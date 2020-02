NENT bekrefter i en pressemelding at de har kjøpt rettigheten til Premier League for hele Norden. Rettighetskjøpet sikrer dem Premier League i seks år frem til 2028.

NENT er eierselskapet til Viasat-kanalene.

De vant onsdagens budrunde om Premier League-rettighetene med start fra høsten 2022.

TV 2 har vist Premier League siden 2010 og skal fremdeles sende Premier League frem til sommeren 2022, men fra høsten 2022 skifter altså rettighetene kanal.

– Selvfølgelig skulle vi gjerne forlenget denne rettigheten, for etter ti år har Premier League en helt spesiell posisjon i TV 2. Vi gikk veldig langt, men alt har en grense. Vi har i TV 2 mange andre satsinger som vi også har et ansvar for å ivareta. I dag er vi skuffet, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

– Samtidig har TV 2 Premier League i mer enn to sesonger til og er fast bestemt på å fortsette å gi publikum det best mulige tilbudet. Rettigheter er til leie, ikke til odel og eie. Nye viktige rettigheter er i spill og TV 2 har fortsatt ambisjoner om å tilby et attraktivt sportsinnhold til det norske folk.

NENT sender allerede Premier League i Sverige, Danmark og Finland, men får nå Norge med på lasset når neste rettighetsperiode tar til.

– Vi er henrykte for denne nye og utvidede avtalen som nok en gang bekrefter NENT-gruppens lederskap i det nordiske markedet. Premier League er en hjørnestein i vårt sportstilbud og tilførselen av Norge til våre eksisterende rettigheter for Sverige, Danmark og Finland gir oss et strålende grunnlag for videre utvikling av denne fantastiske sportsrettigheten, sier NENT-president og administrerende direktør Anders Jensen.

Artikkelen oppdateres