2019 vil gå inn i historien som det året da Audi lanserte flest modeller i RS-serien sin. Betegnelsen er forbeholdt de råeste og dyreste modellene det tyske premiummerket kan tilby kundene sine.

Midt oppi en tid der veldig mye handler om elektrifisering, går disse bilene i en helt annen retning. Her er det fem-, seks- og åttesylindrede bensinmotorer, som gjelder. Motorer som er tunet og fiklet med for å gi de råeste ytelsene de kan klare.

Vi har allerede hatt den utsøkte gleden å teste Audi RS6. Nå er det på tide å se om kompakt-SUVen RS Q3 også er en skikkelig morobil. Dessuten kommer for første gang Q3 i en litt mer coupeaktig utgave, som heter Sportback.

Oppskriften for både RS Q3 og RS Q3 Sportback er det ikke noe å si på: Femsylindret turbomotor på 400 hk, som vi kjenner fra Audi RS3, et kraftig modifisert understell, raffe felger og en aggressiv styling.

Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, har akkurat reist til ikke-så-eksotiske Sverige, for å teste begge disse. Og nå er vi spente på å høre hvordan det går.

Flyplassen i Arvidsjaur er ikke svære greiene. Men hit valfarter en rekke bilprodusenter for å teste bilene sine på skikkelig vinterføre.

Bitende kaldt

– Ring, Ring …

– Heisann, Knut! Ja, nå er jeg altså direkte inne fra verdensmetropolen Arvidsjaur! Jada, det stemmer, plassen heter Arvidsjaur. Vi er langt pokker i vold i Nord-Sverige, dypt inne i ”skogarna”, som svenskene sier. Stedet mange ikke har hørt om – men som man egentlig burde notere deg. For oss som er bilinteresserte, er dette nemlig et spesielt sted. Hit drar en drøss bilprodusenter for å teste bilene på vinterstid, rett og slett fordi det er bitende kaldt her! Klarer bilene seg her, klarer de seg stort sett alle andre steder det er kaldt, også.

Kofferten full av vinterklær

– Men du er vel en skikkelig frysepinn! Dette høres ikke ideelt ut …

– Det har du helt rett i. Men jeg har forberedt meg. Pakket nemlig en egen koffert FULL av boblejakke, boblebukse, tykke vintersko og ullgenser. Jeg er klar for å stå imot kulda!

For et par dager siden var det minus 26 grader i Arvidsjaur – så det gjelder å ha med godt med klær.

– Godt å høre. Og nå er jeg spent – hva er egentlig opplegget? Jeg mener du fablet noe om isbanekjøring …

– Det stemmer! Når jeg tar på meg boblejakke og boblebukse føler jeg meg plutselig litt barnslig, og får lyst å base rundt i snøen. Og det passer jo fint – for det er akkurat barnslig moro isbanekjøring handler om. Ligge bredt mens motoren under panseret snerrer fornøyd, og snøføyken står som en diger røyksky bak. Da er jeg plutselig 12 år gammel, igjen. Isbanekjøring er rett og slett undervurdert. Til de av våre lesere som ikke har prøvd: Gjør det! Det finnes flere steder hvor det er lagt opp til dette i Norge.

Lovende på papiret

– Hva med bilen?

– Jo, jeg husker faktisk tilbake til min aller første lanseringstur som Broom-journalist. Snart ni år siden. Da var jeg på lanseringen av første generasjon Q3. I den forbindelse fikk jeg også en unik mulighet til å kjøre en helt spesiell prototype av det som skulle bli første generasjon RS Q3. Det var en skikkelig morsom bil. Derfor hadde jeg litt forventninger til oppfølgeren. Med 400 hk, femsylindret motor og 0-100 km/t på 4,5 sekunder, ser det jo bra ut på papiret. Etter de første timene bak rattet i en grønn Q3 RS Sportback, har jeg mange inntrykk å formidle. Det er bare ett problem …

– Nei! Har du fått sperrefrist igjen?

– Det stemmer! Er jo ikke helt uvanlig på disse turene, det. Men hvis vi skal få teste biler på denne måten, må vi nesten forholde oss til det. Kjøreinntrykk får jeg dermed ikke si noe om ennå.

Hvor ofte kjører du på en vei som er kritthvit?! Godt gammeldags vinterføre er helt perfekt for en bil med 400 hk og firehjulsdrift ...

Lekker i Kyalami-grønn

– Så hva kan du fortelle?

– Jo, for det første må jeg si at bilen ser helt rå ut i virkeligheten. Jeg synes en del Audi-modeller er litt lite spennende. Men særlig Q3 Sportback liker jeg skikkelig godt. Den har brede hofter, mer lekne linjer og flere kule små detaljer – ikke like stramt tegnet som en del av de andre. RS-modellen har dessuten veldig tøffe felger – og de kan du få opptil 21”! Da ser den skikkelig verst ut.

– Og så er det én farge du skal ha. Den er grønn! Ja, du hører riktig. Jeg har mest lyst å pålegge absolutt alle som skal ha en RS Q3/ RS Q3 Sportback å velge den irrgrønne Kyalami Green. Den er bare helt nydelig – og jeg kan garantere at du vil få mye oppmerksomhet. Og du kjøper ikke en brautende og buldrende RS Q3 for å ikke få oppmerksomhet ...

Keramiske bremser

– Hvordan er prisene?

– Ja, det er jo ikke sååå hyggelig. For RS-modellene er jo ikke spesielt godt tilpasset norske avgifter. Det betyr at du må punge ut rundt millionen. Den kommer ganske bra spekket i utgangspunktet, med 20” felger, de flotte digitale instrumentene, navigasjon, RS-understell og sportsseter. Men litt ekstra vil nok de fleste legge til.

– For eksempel kan du flotte deg med keramiske bremser. De får du 380 mm keramiske skiver foran – og 310 mm stålskiver bak. For øvrig har den naturligvis quattro firehjulsdrift – som sender kreftene forover og bakover, alt avhengig av hvor de trengs. Og på isen merker vi godt at systemet må jobbe, for å si det sånn.

Svarte detaljer komplementerer den irrgrønne lakken. RS Q3 er en knalltøff bil!

Dukket ikke opp – gode nyheter

– Men nå skal vi tilbake til kjøringen her. En gruppe journalister fra Hong Kong som skulle være her, dukket ikke opp. Kan jo skjønne at de kanskje ikke er så veldig gira på å reise nå om dagen... Dermed har vi plutselig mye mer tid på isen enn vi skulle hatt. Genialt! Så jeg får vagge bort til bilen, som den Michelin-mannen jeg føler meg som, og komme meg ut på glatta. Så kommer en fyldig rapporten etter hvert. Og før du spør: Ja, vi kjører selvsagt bilen på vanlige veier, også.

Det var altså det vi kunne formidle fra Arvidsjaur (!) – men følg med, her kommer det mer!

Video: Her kan du se mer av den råtøffe RS Q3en: