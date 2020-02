Ulrikke Falch (23) ble kjent gjennom sin rolle som Vilde i suksesserien «Skam» på NRK, og har etter at serien tok slutt også markert seg som en sterk stemme i samfunnsdebatten.

Et sted hun har delt mange av sine sterke meninger er på bildedelingstjenesten Instagram. Tirsdag kveld meddeler Falch at hun velger å trekke seg tilbake fra plattformen.

– Dette er noe jeg vil gjøre for meg selv akkurat nå. Utover det har jeg ingen kommentar, utdyper Falch til TV 2.

Etter at TV 2 var i kontakt med Falch har Instagram-profilen blitt slettet.

– Har det bra

Til TV 2 bekrefter Falch at hun har det veldig bra, og at det dermed er andre grunner til at hun ikke ønsker å ha en like fremtredende rolle i fremtiden.

På Instagram utdyper Falch at hun ønsker å føle seg bra i seg selv, og ikke på grunn av tingene hun oppnår.

– Det er på tide at jeg finner verdien i hvem jeg er uten all den overfladiske debatten rundt meg, skriver hun i Instagram-innlegget.

– Målet mitt er å føle meg verdig på egenhånd, finne styrke og verdi i meg selv, og ikke tingene jeg oppnår, skriver hun videre.

Takker for støtten

Falch har tidligere brukt bildedelingstjenesten til å dele meninger om blant annet feminisme og kroppspositivisme.

– Tusen takk for at dere har delt denne reisen med meg. Takk for deres kritikk, kjærlighet og støtte. Det har lært meg mye om meg selv og mine omgivelser. Nå føler jeg meg trygg nok til å finne verdien i hva jeg er uten sosiale medier, skriver hun i Instagram-innlegget.

Ulrikke Falch har blant annet gitt ut boken «Jenteloven» sammen med komiker Sofie Frøysaa, og i 2019 ble hun nominert til Jenteprisen.