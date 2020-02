Norske kommuner har sviktet personvernet til flere tusen barn

BEKYMRET: Direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon, sier det er vanskelig å vite hvor mange som er rammet, men at dette kun er toppen av isfjellet. Foto: Mariam Butt/NTB

Direktøren forteller at i tillegg til avvikene TV 2 har fått innsyn i, behandler Datatilsynet flere pågående saker.

– Det er alvorlig mange feil, og i verste fall kan slike feil være livstruende. Vi er stygt redde for at dette bare er toppen av isfjellet, sier Thon.

Avdekker feil med tilfeldighet

Gjennomgang av avvikene viser at det ofte er tilfeldigheter som gjør at kommunen oppdager mangler, feil og hull i systemene.

I Tromsø ble en melding sendt ut til alle foreldre via Transponder, også til en voldsdømt far uten foreldreansvar. Mor oppdaget dette, fordi eksmannen hadde svart bekreftende på meldingen.

– Det er et tankekors at noen andre enn de som bruker, og har ansvaret for bruken, er de som må finne feilene, sier Thon.

– Er barna våre prøvekaniner for digitalisering av skolen?

– Systemene som tas i bruk er i alle fall ikke testet godt nok, og det blir gjort alvorlige feil. Det er også urettferdig at de som ofte sitter igjen med skylden, en lærer eller en foreldre, ikke har fått god nok opplæring i bruken av systemer som blir tvunget på dem.

– Svært alvorlig

Rundt halvparten av avvikene Datatilsynet behandler, handler om menneskelig svikt.

Det er kommunene sitt ansvar å sikre barnehage- og skolebarns personvern, og de velger selv hvilken digital løsning de kjøper inn for å erstatte den gamle meldingsboken eller telefonen.

STORE AVVIK: Kunnskapsminister Trine Skei Grande (V), mener avvikene er svært alvorlige. Foto: Erik Edland

– Dette er kjempealvorlig og vi må jobbe for å sikre hullene og skape systemer som er bedre, mer praktisk og ikke minst sikrere for barna våres, sier Kunnskapsminister Trine Skei Grande (V).

Hun syns det er skremmende å se hvilke opplysninger barn, foreldre og lærere har fått spredt og tilsendt feilaktig.

– Dette kan være direkte krenkende.