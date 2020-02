Den siste tiden har det vært mye debatt rundt bloggeres ansvar knyttet til markedsføring i sosiale medier.

– Vi får konstant tips i sosiale medier om hvordan vi blir brunere, slankere og mer perfekte, sier Martine Halvorsen.

Nå ønsker både Halvorsen og Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad at reglene skal bli strengere.

– Noen må ta grep

Halvorsen driver en av Norges største blogger. Hun synes det er forkastelig at noen influensere reklamerer for slankepiller og kosmetiske inngrep.

– Det er nok press i dagens samfunn. Vi trenger ikke mer, sier Halvorsen.

DEBATT: Martine Halvorsen synes det er en viktig debatt. Foto: Privat

Hun synes det er oppsiktsvekkende at det ikke finnes noen tydelige retningslinjer på hva som er lov og ikke lov, når det gjelder markedsføring.

– Problemet er at vi ikke har noen retningslinjer. Det er på tide at noen tar grep så vi slipper å bli utsatt for denne typen markedsføring konstant, sier Halvorsen.

Gode og effektive regler

Det er forbrukertilsynet som overvåker bloggerne og influenserne i sosiale medier. Avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad mener regelverket er godt nok som det er i dag.

GODT NOK: Skjelbostad mener regelverket er godt nok. Foto: TV 2

– Vi tenker at reglene er gode og effektive. Det er et godt utgangspunkt hvis alle de som driver med markedsføring, både annonsører og påvirkere, er besvisst på de reglene som gjelder og følger dem, sier Skjelbostad.

Hvis bloggere bryter markedsføringsloven har forbrukertilsynet flere ansatte som følger opp saken og ilegger sanksjoner. Skjelbostad forteller at det de får flest klager på er mangel av merking av reklame.

– Utgangspunktet er veldig enkelt. Reklame skal tydelig fremstå som reklame, sier Skjelbostad.

Vil endre loven

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad synes det er viktig at bloggerne er klar over hvor stor påvirkningskraft de har.

– Det vil alltid være sånn at kjendisene er forbilder. Derfor må alle kjendiser og bloggere som har en så stor påvirkningsmulighet være bevisst på dette ansvaret, sier Ropstad.

For å sørge for at det blir strengere regler har Ropstad sendt inn et forslag til endring i markedsføringsloven. Gjennom lovendringen skal det bli vanskeligere å publisere innlegg som bidrar til kroppspress hos barn og unge.

LOVENDRING: Kjell Ingolf Ropstad ønsker å endre markedsføringsloven. Foto: Stian Lysberg Solum / TV 2

– Vi må gjennom regelverket enten merke reklamen, hindre at det blir feil, eller gjennom retningslinjer være med å påvirke sånn at bloggere må ta et større ansvar enn det de gjør i dag, sier Ropstad.

Hvis forslaget blir godkjent tror Ropstad at endringen kan tre i kraft allerede til våren.

– Bruk vett og folkeskikk

Martine Halvorsen håper regjeringen vil se nøye på problemet.

– Jeg håper at dette blir tatt på alvor. VI må slutte å si at influensere ikke er viktige for de har utrolig mye makt, sier Halvorsen.

Hun er positiv til at det kanskje vil bli endringer i markedsføringsloven som skal prøve å bekjempe kroppspress.

– Jeg tror det blir enklere om vi får retningslinjer. Da blir det tydeligere hva som er innafor og ikke. Også er det kult om vi som blogger kan bruke vett og folkeskikk i måten vi annonserer på.