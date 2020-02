Alexander Kristoff ble nummer tre på første etappe av sykkelrittet Volta a la Comunitat Valenciana onsdag.

Og UAE-rytteren var godt fornøyd med sesongdebuten, til tross for at han havnet bak viner Dylan Groenewegen og Fabio Jakobsen.

– Jeg er fornøyd med prestasjonen. Jeg var alene de siste ti kilometerne, men kjemper meg til en god posisjon. Jeg taper for to spurtere som var raskere enn meg, og de er egentlig raskere enn meg på papiret også, sier Kristoff til TV 2.

32-åringen sier han føler seg i god form.

– Jeg har følt meg bra på trening, så jeg håpet jeg skulle føle meg bra i dag. Og det gjorde jeg. Jeg vil ikke si at jeg er positivt overrasket, men dette bekrefter i hvert fall at jeg er i god form. Jeg føler meg bra.

Likevel er det tøffe arbeidsforhold i etapperittet i Valencia-området. UAE Team Emirates har nemlig mål om sammenlagtseier og har sendt ned et rent klatrelag til Spania. Det betyr at en ensom Kristoff må gjøre jobben alene.

– Vi har egentlig kun et klatrelag her. Jeg er alene her som spurter. For meg gjelder det da egentlig bare å komme i gang. Hvis jeg kan ta en etappeseier, så er det selvsagt flott, men det er uansett ikke noen nedtur hvis jeg ikke vinner en etappe. Det er klassikerne som er målet. Der er man ofte helt alene siste delen av løpet. Sånn sett kan man si at dette er god trening.

Og ting ser mye lysere ut ved starten av sesongen, enn det gjorde på slutten av forrige sesong for UAE Team Emirates. Diego Ulissi, Fernando Gaviria og Rui Costa har alle vist seg frem allerede. Kristoff mener hele laget trekker veksler på den tidlige suksessen.

– Hvis man har en god start, så drar det med de andre på laget. Det skaper en positiv atmosfære. Man opplever mindre press og mindre stress. Det er ikke nødvendigvis så store ting som skal til før det klaffer for et lag, sier Kristoff til TV 2 etter sesongåpningen.