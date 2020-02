Tidligere kjæreste av siktede: – Jeg trodde han skulle drepe meg

Frem til høsten 2018 sonet den siktede mannen 14 år i fengsel for et det politiet i 2003 omtalte som et brutalt drap.

Nå forteller en tidligere kjæreste av den siktede 45-åringen at hun ikke kan forstå hvordan systemet kunne tillate at denne mannen fikk gå fri.

– Både jeg, fengselet, politiet og alle som visste hvem han var visste at det ikke var trygt å slippe ham ut, sier kvinnen.

Tirsdag fortalte TV 2 at Kriminalomsorgen gjorde flere forsøk på å venne mannen til et liv i det fri, men at han ikke ble prøveløslatt fordi de mente det ikke var trygt.

45-åringen sonet den 14 år lange fengselstraffen til siste dag. Det er svært sjeldent at drapsdømte soner hele straffen. I en undersøkelse av 102 drapssaker, gjennomført av Kriiminalomsorgen, satt kun syv prosent av de domfelte til endt tid.

Rømte fra klinikk

Den siktede mannens eks-kjæreste ble kjent med 45-åringen sommeren 2018.

– Jeg møtte han via en nær venn. Vi dro og hentet han på en klinikk i Vestfold, men jeg visste ikke da at jeg hjalp han med å rømme, forteller hun.

Kvinnens historie bekreftes i den siste dommen mot mannen. Sommeren 2018 ble han flyttet til en avrusningsklinikk i Vestfold. Der skulle han få hjelp til å tilpasse seg samfunnet før han var ferdig sonet senere samme år.

– Det tok bare noen dager før han rømte fra klinikken. Han var på rømmen i en uke, og vi ruset oss sammen. Han tilhører et miljø jeg måtte kutte ut, forteller den tidligere kjæresten.

Etter omlag en uke på rømmen ble den siktede mannen pågrepet, og flyttet tilbake til Ringerike fengsel. Her satt han til drapsdommen på 14 år var ferdig sonet. Etter dette tok det tre uker før han igjen ble pågrepet og fengslet av politiet.

Løslatt i november 2019

Han fikk en ny dom på ett år og en måned i fengsel, blant annet for brudd på vegtrafikkloven og oppbevaring av narkotika. Kvinnen som kjenner mannens historie godt forteller at hun ble overrasket da den siste dommen kom, i februar i fjor.

– Jeg var helt sikker på at han skulle dømmes til en form for tvungen hjelp, men han ble bare sendt tilbake i fengsel. Det er ikke bra for en som han å sitte så mye i fengsel, men problemet er hvor man skulle gjøre av ham, sier kvinnen.

Etter blant annet press fra flere venner brøt kvinnen all kontakt med mannen. Siden har hun vært redd for sitt eget liv.

– Jeg trodde han skulle drepe meg. Etter at vennene mine fikk meg til å gjøre det slutt har jeg vært redd for hva han skulle gjøre mot meg, sier hun.