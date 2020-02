Må ta beslutning som kan skape ny barnevernstrid

Men innholdet i dem tyder på at Regjeringsadvokaten er sterkt uenig i dommene mot Norge for krenkelser av retten til famileliv.

Stor uenighet

De 12 tilsvarene til EMD er sendt til tross for at eksperter har uttalt at dommene mot Norge må føre til endringer i barnevernet og rettspraksis. De mener blant annet at det må satses sterkere på tilbakeføring etter omsorgsovertakelser, og at det må gis mer samvær for at Norge ikke skal opptre i strid med menneskerettighetene.

I tilsvarene fra Regjeringsadvokaten avvises det at Norge bryter menneskerettighetene. Og det stilles spørsmål om hensynet til foreldrenes rettigheter veies for sterkt i barnevernsakene. Regjeringsadvokaten avviser at dette kan tolkes som et angrep på den internasjonale domstolen.

– Men dere ber EMD klargjøre sin posisjon i forhold til hva som er barnets beste?

– Det er helt legitimt å be EMD om å klargjøre det. Ut fra at EMD ikke har en enhetlig tilnærming til slike spørsmål hele tiden.

Nå er det opp til Kjell Ingolf Ropstad å ta valget om Norge skal fortsette å protestere mot domstolen i Strasbourg, eller erkjenne at barnevernet og rettssystemet har opptrådt i strid med menneskerettene.

– Jeg har stor forståelse for at disse sakene har vært krevende for de biologiske foreldrene, skriver statsråden til TV 2.