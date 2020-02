– Fryktet at noe skulle skje

– Denne saken handler om mer enn at siktede er en kriminell som må låses inne. Den handler om at systemet har sviktet. Han skulle aldri vært sluppet ut i samfunnet igjen uten en psykisk vurdering, omfattende oppfølging og tiltak. Vi visste at det kom til å gå galt, og fagfolk visste det, sier den pårørende.

– Kun et tidsspørsmål

Advokat Cathrine Rieber-Mohn representerer to andre nære familiemedlemmer av den siktede mannen.

Også de ønsker å vise sin medfølelse med familien til avdøde Thea H. Braavold. De er også enige i at den drapsiktede mannen burde blitt ivaretatt av systemet.

– Om siktelsen stemmer, mener familien at drapet er en tragisk hendelse, men dessverre også en ventet tragedie. Kriminalomsorgen har ikke klart å gi siktede tilstrekkelig oppfølging i forbindelse med straffegjennomføring og i etterkant av at han ble løslatt fra soning, for det forrige drapet han er domfelt for, sier de.

Videre påpeker familiemedlemmene at 45-åringen ble ansett som for farlig for prøveløslatelse under soning, og stiller spørsmål ved hvorfor han ble løslatt uten verken bolig eller dagtilbud.

– Familien har vært bekymret og ment at det kun var et tidsspørsmål før han ville begå alvorlig voldskriminalitet igjen, en bekymring som nå, om siktelsen stemmer, har blitt realitet, sier de.

TV 2 har vært i kontakt med den siktede mannens forsvarer, Jonny Sveen. Han ønsket ikke å kommentere opplysningene.

Ikke avhørt

Det er fremdeles ukjent hvordan 45-åringen stiller seg til siktelsen, da han ikke har gjennomført avhør med politiet.

Det ble gjort et forsøk på avhør mandag, men det ble avbrutt fordi 45-åringen ikke var helsemessig i stand til å gjennomføre. Nå sier politiet at de sikter på å gjøre avhør først på fredag.

– Dette er et viktig bevis å sikre. Skulle det la seg gjøre før fredag skal vi selvfølgelig prøve, men vi har fått signaler på at det ikke vil gå, sa politiadvokat An-Eline Rimstad Johansen til TV 2 onsdag.

Politiet har også mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten. Ifølge politiadvokat Rimstad Johansen mener politiet at de har en god idé om hvordan Thea Braavold ble drept.

– Den sammensatt med øvrige funn på åstedet gjør at vi har dannet oss et godt bilde av hva som er dødsårsaken, sa Rimstad Johansen.