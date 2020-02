Messi innkalte til krisemøte – spesiell klausul skaper bekymring i Barcelona

Se Real Betis-Barcelona på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo søndag kl. 20.30!

Det ulmer i Barcelona etter at Lionel Messi tok til Instagram for å lange ut mot sportsdirektør Éric Abidal.

Ifølge den spanske avisen AS skal Messi ha innkalt visekapteinene Sergio Busquets, Gerard Piqué og Sergi Roberto til et krisemøte onsdag morgen.

– Jeg kan ikke fortelle Messi hvordan han bør leve

Her skal argentineren ha fått full støtte av sine lagkamerater. Samtidig skriver avisen at Abidal selv ble innkalt til et krisemøte med klubbpresident Josep Maria Bartomeu onsdag ettermiddag.

På onsdagens pressekonferanse før cupkampen mot Athletic Bilbao, fikk trener Quique Setién naturlig nok en hel rekke spørsmål om den pågående konflikten innad i klubben. Da innrømmet den nybakte Barça-treneren at Messis utblåsning mot Abidal hadde vært et tema før onsdagens trening.

– Tingene dere nevner er vesentlige, men de påvirker ikke meg og jeg skal gjøre mitt for at det påvirker spillerne minst mulig. Vi snakket om problemet i ett minutt. Vi er nødt til å fokusere på kampen, alt utenfor er noe jeg ikke kan kontrollere.

61-åringen vil ikke gi Messi en reprimande etter stjernens utblåsning på Instagram.

– Han har erfaringen og kunnskapen til selv å bestemme hva han ønsker å gjøre. Jeg er ikke faren hans. Jeg kommer ikke til å fortelle Messi hvordan han bør leve livet – eller noen andre for den saks skyld. Min jobb er å sørge for at de kommer på jobb lykkelig. Alt annet er utenfor min kontroll.

Men det er nok grunn til å tro at trener Setién fortviler over situasjonen han har havnet i.

Messi kan forlate klubben gratis

For i ytterste konsekvens kan det ende med at Lionel Messi, av mange ansett som tidenes beste fotballspiller, kan komme til å forlate klubben etter sesongen – gratis. Og man trenger ikke tvile på at beilerne vil stå i kø – fremst av dem alle muligens Manchester City, med gamletrener Pep Guardiola i spissen.

32-åringen har nemlig en helt spesiell klausul i kontrakten som gjør at han kan forlate klubben gratis ved slutten av denne sesongen. Kontrakten går i utgangspunktet ikke ut før 2021.

Xaxi, Andres Iniesta og Charles Puyol er andre klubblegender som har hatt den samme klausulen i sine kontrakter, og det hele er inntil nylig blitt sett på som et relativt urealistisk scenario.