– De har operert klossete og satt sine kontakter i fare

Dagens mest kjente vitne var spiondømte Frode Berg.

Han fortalte inngående om sin egen kontakt med E-tjenesten før han ble arrestert i Russland, men nektet å trekke paralleller mellom sin sak og Atle Berges opplevelser.

– Jeg kjenner ikke Atle Berges sak. Jeg har ikke satt meg godt nok inn i den, sa Berg til TV 2 etter at han hadde vitnet.

– Jeg hørte ikke noe om Atle Berges sak da jeg var i Russland og ser ingen forbindelse. Det er to forskjellige saker.

Ølen Betongs prosessfullmektig har gjentatte ganger forsøkt å knytte de to sakene sammen, men dette klarte han ikke i dag, mener regjeringsadvokaten.

– Atle Berge prøver konsekvent å gjøre dette til en Frode Berg-sak. Vi sa mandag i vårt innledningsforedrag at det ikke er noen likhetstrekk. Det synes jeg vi fikk bekreftet godt gjennom Frode Bergs vitnemål, sier Sejersted til TV 2.

Lukkede dører

Saksøkerens vitneførsel er nå over, og i morgen skal Staten føre sine vitner.

Det vil i hovedsak skje bak lukkede dører, og vil kun omhandle Politiets sikkerhetstjeneste. E-tjenestens eventuelle kontakt med Berge vil regjeringsadvokaten overhodet ikke berøre, av hensyn til hemmelighold.

– Motpartens fortelling om hva PST har gjort og ikke i denne saken er ikke korrekt. Og det er derfor vi har bedt om lov til å føre gradert informasjon for lukkede dører, slik at vi kan gå gjennom for dommeren alle detaljer og alle sider ved PSTs sikkerhetsarbeidet, sier Sejersted.

Etter det TV 2 har grunn til å tro vil Staten dokumentere at fantes tungtveiende grunner for at PST hadde såkalte sikkerhetssamtaler med ansatte ved Ølen Betongs anlegg i Murmansk.

Blant annet vil det legges frem rapporter fra hvert av møtene PST hadde med anleggsarbeideren Kurt Stø.

Ølen Betong krever 140 millioner i erstatning fra Staten. Men betong-grunderen Atle Berge har tidligere sagt at det viktigste for ham ikke er erstatningssummen, men at sannheten om de hemmelige tjenestenes virksomhet kommer frem.

– Det er jo litt David mot Goliat dette, sier Berge til TV2

– Men jeg tror på sannheten, og jeg tror at sannheten vil seire.