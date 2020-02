Intern krig mellom unge og eldre i Ap

Det går mot total konfrontasjon mellom den yngre og eldre garde på årsmøtet til Trondheim Arbeiderparti til helgen.

AUF i Trondheim har etter alt å dømme sikret seg flertall foran Trondheim Aps årsmøte, gjennom en høyst omdiskutert vervekampanje.

AUFs oppbygging av makt og innflytelse i moderpartiets organer har fått flere av Arbeiderpartiets lokale partilag i Trondheim til å se rødt. Byåsen Arbeiderlag, Klæbu Arbeiderlag, Faglig Arbeiderlag og Trondheim Arbeidersamfunn har sendt inn hvert sitt forslag til årsmøtet om å innskrenke AUFs makt.

– Det har hardnet veldig til, og det er synd at det blir «de voksne mot de unge», men vi må tørre å diskutere dette, sier lederen i Trondheim Arbeidersamfunn, Tine Christin Eikevik, til TV 2.

10-kroners medlemmer

Bakgrunnen for den tøffe striden er ungdomspartiets kampanje på videregående skoler i fjor, der mange elever ble vervet til et såkalt «introduksjonsmedlemskap» for ti kroner. Ved fornyelse koster medlemskapet 50 kroner, mens prisen for å bli Ap-medlem er 300 for yrkesaktive og 150 for andre.

Belønningen for å ha vervet rekordmange 16-17-åringer til «introduksjonsmedlemskap» er at AUF har blitt større enn moderpartiet Ap i Trondheim. Det betyr at AUF faktisk kan sitte med et flertall på Trondheim Aps årsmøte nå til helgen, og slik sette bestemme over voksenpartiet.

– Jeg har ikke noe ønske om å kommentere dette. Det er en diskusjon vi skal ta internt, sier lederen i AUF i Trondheim, Gjermund Gorset til TV 2.

AUF sikret blant annet sin egen kandidat Julie Indstad Hole tredjeplassen på nominasjonsliste i en svært opphetet strid foran kommune og fylkestingsvalget i fjor, som på et tidspunkt førte til at Ap-toppen Rita Ottervik skal ha truet med å trekke seg. AUF har fortsatt å legge press på ordføreren etter valget, ifølge Adresseavisen.

AUF i Trondheim har fått stor makt gjennom omstridt verving, og legger press på Ap-ordfører Rita Ottervik Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Det er uenighet innad blant de unge og eldre om AUFs makt skal diskuteres i full bredde på årsmøtet. Lederen i Trondheim Ap mener det er nødvendig å få luftet ut.

– Har AUF fått for mye makt?

– Ja, det er vel det som er spørsmålet. Noen mener at man ikke skal ta en åpen diskusjon om det, men jeg tror ikke det blir fred i partiet før man har tatt debatten. Det er positivt at de unge rekrutterer mange medlemmer, men jeg tror ikke man hadde sett for seg at AUF skulle bli så stort og få så mye makt, sier Eikevik.

AUF-flertall

Listen over stemmeberettigede til representantskapet som TV 2 har fått viser at AUF har 72 stemmer av 151, i tillegg møter noen AUFere som delegater fra sitt lokale partilag.