Den amerikanske danseren Macey Duff (19) begynte å barbere armene og beina sine da hun var ti år gammel.

Dette fortsatte hun med i seks år til – før hun bestemte seg for å slutte med det.

Det var etter at hennes tvillingsøster Ally (19) hadde sett en kvinne full av kroppshår på stranda på Hawaii, at Macey fant ut at hun skulle slutte å barbere seg.

– Jeg begynte å barbere meg så fort håret begynte å vokse. Jeg var redd for at noen så på armhulene, beina og bikinilinjen min hvis jeg hadde synlige stubber. Jeg slet med å akseptere meg selv.

Blir hetset

Det at 19-åringen har lange hår på leggene, i skrittet, under armene og på underarmene, har ifølge bilde- og nyhetsbyrået Media Drum World gjort at hun jevnlig blir hetset.

PÅ HÅRET: Macey Duff viser mer enn gjerne sin hårete kropp. Foto: Media Drum World

Blokkerer hårete bilder

Macey Duff har opprettet Instagram-siden Macey the Earthling for å vise at det å være hårete kan være vakkert og feminint, og flere ganger har hun opplevd at bildene hennes blir blokkert fordi noen har rapportert dem.

Etter at hun torsdag publiserte nok et bilde som viste mye kroppshår, ble det blokkert av Instagram.

«Oops, jeg er her borte og gjør småguttenes største frykt til virkelighet,» skriver hun.

Macey forteller at hun begynte å barbere seg da hun var ti år gammel.

– Jeg begynte da jeg var ti år. For hva da? Bare fordi alle kvinnene rundt meg gjorde det. Jeg ble opplært til å tro at det er slikt kvinner skal gjøre det, sier hun.

STRANDLIV: Macey og familien flyttet til Hawaii i 2016. Da sluttet hun å barbere seg. Foto: Media Drum World

– Jeg sviktet meg selv

Duff forteller at hun ble sint og frustrert av å barbere seg.

– For hvert kutt og barberingsbrennmerker etter den repeterende bevegelsen av å barbere meg, sviktet jeg meg selv fordi jeg ikke var den de ønsket at jeg skulle være. Jeg var sint og frustrert på grunn av disse betingelsene. Det kan jeg fortsatt være. Den gang ante jeg ikke at jeg kunne stille spørsmål og bekjempe dem. Jeg slet med å forstå hvorfor jeg måtte barbere meg for at andre skulle føle seg vel, sier hun.

19-åringen lot håret gro, og syntes først at det var skummelt.

– Stubbene var ubehagelige de første ukene, men jeg klarer såvidt å huske det, ettersom håret mitt nå er langt og mykt, sier hun.

Macey mener at kroppshåret har gjort at hun føler seg mer koblet til sin egen kropp.

– Jeg føler en intens årvåkenhet, sier hun.