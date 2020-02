– Det må være lov å snakke om følelsene sine. Mange tror at det er svakhet å snakke om at man har det vanskelig, men det viser styrke å kunne snakke om hvordan man har det.

Dette sier skoleelven Nora i 10 c på Tislegård ungdomsskole i Kongsberg. I dag har hun og de andre i klassen følelser på timeplanen.

Tanker om selvmord

Frivillig instruktør Christine Holmen, som normalt jobber som fostermor, deler klassen inn i grupper og presenterer ulike dilemmaer ungdommene skal løse. Andre ganger kan de ha rollespill eller diskusjoner om hvordan møte vanskeligheter i livet, vonde opplevelser og tanker om selvmord.

– Det er fint å ha dette i skolen, sier eleven Simon. – Jeg tror mange kan få hjelp til å åpne seg til de rundt seg. Det er jo ikke alle som kan snakke om slike følelser hjemme, sier han.

Verktøy til å takle motgang

Pilotprosjektet gjennomføres over tre uker på fire ulike skoler i Kongsberg kommune denne våren. Metoden heter YAM, Youth Awereness of Mental Health, og er utviklet av Karolinska Institutet i Stockholm og Colombia University i New York.

– YAM fungerer fordi vi gir dem verktøy til å takle motgang i livet, i stedet for å fortelle dem hva de skal gjøre, sier prosjektkoordinator Veronica Pedersen i organisasjonen Mental Helse. Det er de som har fått tilskudd til å gjennomføre prøveprosjektet på de fire skolene.

Og de kan vise til resultater. En stor internasjonal studie i 10 ulike EU-land lot over elleve tusen skoleelever gjennomføre YAM-metoden.

Selvmord forhindret

– Rapporten viser at depresjon og suicidale handlinger ble halvert. Det betyr at hvert sjuende selvmordsforsøk ble forhindret, forklarer Pedersen.

Hun er selv en av instruktørene i undervisningen i det spesielle faget. I disse timene slipper ikke lærerne til.

– I slike lukkede rom kan stiller ungdommene spørsmål de ellers ikke ville tørre å stille. Vi opplever også at de tar kontakt i ettertid om det er noe de vil snakke åpent og fortrolig om.

– Viktig å fortelle om det

Når TV 2 Nyhetene besøker skolen, er det merkbart at ungdommene der har fått en trygghet rundt det å snakke om det som kan være vanskelig.

– Hvis det for eksempel er en nær venninne som kommer og forteller at hun forsøkte å ta livet sitt dagen før, så kan det jo være at hun ikke vil at andre skal få vite om det. Men da er det viktig å fortelle det videre slik at hun kan få hjelp, sier femten år gamle Nora.

Klassevenninnen Martine nikker samtykkende.

– Dette burde gjøres på alle skoler. Ikke bare på ungdomsskolen men også på barnskoler, sier hun.