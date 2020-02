Lå død i 428 dager før noen reagerte

Sommeren 2019 fikk politiet inn en bekymringsmelding fra NAV Bydel Sagene. De hadde ikke fått kontakt med en leietaker i en av de kommunale blokkene i Christian Michelsens gate på Torshov i Oslo. Den enslige mannen i 50-årene som bodde der hadde i mai 2018 bedt om forlengelse av husleiekontrakten. Da han ennå ikke hadde signert den i august 2019, fikk han varsel i posten om at han skulle kastes ut. Heller ikke nå svarte han. Representanter fra kommunen dro derfor og banket på døra hans, uten å få respons. De så også at postkassen var full. Da kontaktet de politiet.

Dette kommer frem i politidokumenter som Åsted Norge har lest.

Politiet klatret opp på mannens veranda. Da de så gjennom vinduet fikk de øye på et skjelett som lå på sovesofaen. Kriminalvakten ble rutinemessig tilkalt, og de fant ingen tegn i leiligheten som tydet på at det var skjedd noe kriminelt. Det var for eksempel ingen tegn på innbrudd. Men for å få bekreftet hvem som var funnet, måtte skjelettet sendes til obduksjon.

Da fant de ut at det var 53 år gamle Stein Erik Holst som var død.

Det er Oslo kommunes selskap Boligbygg som eier blokken hvor Holst bodde. De henviser til NAV Bydel Sagene for en kommentar, men de ønsker ikke å uttale seg om saken.

Umulig å finne dødsårsak

Det var den erfarne rettsmedisineren Per Hoff-Holsen, som sammen med en rettsantropolog undersøkte skjelettet.

– Hvis vi skal kunne fastslå dødsårsak på et skjelett, må man kunne påvise skader på det. For eksempel kan det være skuddskader eller skader fra en skarp gjenstand. I dette tilfellet fant vi ingen skader på skjelettet. Derfor kunne vi ikke fastslå dødsårsak, sier Hoff-Olsen til Åsted Norge.

Stein Erik Holst sammen med den ene datteren sin, Tina. FOTO: Privat

Hoff-Olsen satte dødsdatoen til 1. juni 2018.

– Når det åpenbart har gått så lang tid at liket har blitt forandret til et skjelett, så finnes det ingen metode eller målinger vi kan bruke for å fastslå nøyaktig dødsdato. Når kroppen er så nedbrutt så skjønner jeg, basert på erfaring, at vedkommende må ha ligget død i noen måneder. Så må jeg se hva politiet har av opplysninger. Det kan for eksempel være om når vedkommende de tror det kan være er sist sett i live.

Avhengig av rus

Datteren hans, Tina, visste ikke hva hun skulle tro da beskjeden kom.

– Jeg visste jo at jeg en dag kom jeg til å få en slik beskjed, men det var virkelig et sjokk at han døde uten at det ble oppdaget før det bare var et skjelett igjen, sier hun.