Ville bruke CashPoints hos Norwegian, men ble trukket for hele beløpet

Problemet er at Hansen ikke har en PC, så han måtte dra til naboen i håp om å få låne en der. Naboen var ikke hjemme og da måtte han kjøre til kjæresten for å få tak i en PC.

– Da fikk vi logget på, men det var samme kampen om igjen. Vi kom ikke inn, men fikk hjelp av en hyggelig svenske. Han fikk det heller ikke til. Han var grei og ga meg en e-post adresse hvor jeg kunne sende inn dette skjemaet, opplyser Hansen.

Norwegian vil ikke møte Hansen

Etter at TV 2 hjelper deg tar kontakt med Norwegian, tar det bare fire dager før Ole Magne Hansen har fått nye billetter og pengene tilbake på konto.

Spørsmålet er hvorfor Norwegian plutselig snudde og hvorfor Hansen ikke fikk hjelp før TV 2 hjelper deg tok saken?

Vi prøvde å avtale et intervju med Norwegian, men de nektet å stille. Vi ga dem en siste sjanse og tok med oss Hansen fra Stavanger og til hovedkontoret deres. Der fikk vi beskjed om at de fortsatt ikke ønsket å møte oss. I en mail til TV 2 hjelper deg skriver de:

«Denne saken er løst for lenge siden og Ole Magne har selvsagt fått bruke sine CashPoints til å betale Norwegian-reisen fra Stavanger til Gdansk i mai. Vi avdekket selv at vi i en periode hadde en teknisk feil i våre systemer som gjorde at enkelte kunder fikk problemer med å betale med CashPoints. Vi beklager at dette har skjedd og at det ikke ble rettet opp i med en gang Ole Magne tok kontakt med oss. Da han tok kontakt i desember ble han bedt om å sende inn et skjema på våre nettsider, men det ble ikke sendt gjennom de korrekte kanalene (noe han fikk informasjon om, inkludert hva som var den korrekte kanalen) og prosessen har derfor tatt lenger tid enn både han og vi skulle ønske. Nå er det heldigvis i orden og vi ønsker ham en god tur til Gdansk!»



Skuffet over Norwegian

Hansen er fornøyd med at Norwegian har fikset billettene for han, men er likevel skuffet over at de ikke kunne ta en prat med oss om hvorfor det skjedde. Han fikk ikke høre noe om den tekniske feilen Norwegian hadde da han hadde utallige ringerunder med dem. Hansen er heller ikke enig i at saken ble løst for lenge siden, for ingenting skjedde før TV 2 hjelper deg tok kontakt.

Norwegian gir også Hansen en del av skylden når de skriver at han har sendt inn klageskjemaet på feil måte.

– Jeg kunne ikke sende inn skjemaet for det var tekniske feil. Jeg fikk jo beskjed om det hver gang, opplyser Hansen.

Han synes det var krøkete at det var nødvendig å ta kontakt med TV 2 hjelper deg for å få orden på dette.

– Dette burde kunne ordnes enkelt som bare juling, hvis det var vilje tilstede. Men det var viljen det stod på hadde jeg inntrykk av, avslutter Hansen.