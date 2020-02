Denne uken gikk den tradisjonsrike bilforhandleren Bergheim Auto Salg i Oslo konkurs. Det kan få store konsekvenser for kunder som har kjøpt elbilen Chevrolet Bolt fra selskapet.

Dette er den amerikanske søstermodellen til velkjente Opel Ampera-e. Bergheim skal ha importert og solgt rundt 100 eksemplarer av denne bilen. Ironisk nok tapte de millioner på prosjektet, fordi markedet for brukte elbiler brått snudde i fjor. Dette skal ha vært medvirkende til at det endte med konkurs for selskapet.

Nå melder bransje-nettstedet BilNytt.no at det ikke er garanti fra eksterne leverandører på batteripakkene til denne bilen. Men ett unntak finnes: Ved konkurs kan privatkunder med lånefinansiering rette reklamasjonskrav mot bilforhandlerens finansieringspartner.

USA-biler har ikke garanti

Kunder uten lånefinansiering kan derimot ha en vanskelig sak dersom det oppstår feil på bilen.

Bergheim Auto Salg Oslo har ifølge BilNytt solgt de USA-importerte bilene med 8 år eller 160.000 kilometers garanti på bil og batteripakkene.

Biler som er produsert i USA og importert til det europeiske markedet har i utgangspunktet ikke garanti fra produsent, i motsetning til biler som er produsert i Europa. Europeiske bilprodusenter har minimum to år garantiansvar overfor sluttkunden.

Kan ikke svare

BilNytt.no er kjent med at flere importører kjøper ekstern garanti til nye biler de importerer fra USA til Europa. Det er ukjent om Bergheim har kjøpt ekstern garanti på Boltene de har solgt. BilNytt.no erfarer imidlertid at det ikke er kjøpt ekstern garanti på batteripakkene.

Ingen av de store garantiaktørene i Norge, som tilbyr forskjellige garantiløsninger både for nye og brukte biler, tilbyr forsikring på batteripakker i elbiler. Grunnen skal være at det er for dyrt og risikabelt. BilNytt.no er kjent med at bytte av en defekt batteripakke på en Chevrolet Bolt koster over 200.000 kroner.

Bergheim-eier Gunulf Bergheim kan ikke gi noe klart svar på garantien rundt bilene og batteripakkene på Chevrolet Bolt:

– Det er fortsatt noe uklart og jeg kan foreløpig ikke svare, for jeg var ikke daglig leder på det tidspunktet, sier Bergheim på telefon til BilNytt mandag kveld denne uken.

Lange ventelister på Opel Ampera-e gjorde det interessant å hente den amerikanske utgaven av bilen til Norge. Men så bremset markedet kraftig opp... Foto: Scanpix

Henvende seg til finansieringspartner

– En forbruker som opplever en mangel ved bilen etter at selger er konkurs, vil kunne rette en reklamasjon til sin kredittgiver, hvis bilen er kjøpt helt eller delvis på kreditt, sier Thomas Iversen til BilNytt.no.

Han er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

– Det er også en forutsetning at kreditten ble gitt i forbindelse med bilkjøpet, etter avtale mellom selger og kredittgiver. Det viktig å merke seg at kredittgivers ansvar er begrenset til den summen som faktisk er kreditt. Egenandeler holdes utenfor, sier Iversen.

Privatpersoner kan henvende seg til finansieringspartneren som vil bli identifisert som ansvarlig dersom bilforhandleren går konkurs:

De som har kjøpt Chevrolet Bolt av Bergheim Auto Salg kan gå på en garantismell etter konkursen.

Utfordrende å rette krav

De siste årene er det Santander Consumer Bank som har vært Bergheim Auto Salg Oslos finansieringspartner.

– Hvis bilen er solgt med en ekstern garanti, så kan forbrukeren benytte seg av den der den gir dekning, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

For kunder som ikke har lånefinansiert bilen vil det være en langt vanskeligere å nå frem med reklamasjonskrav.

– Det er generelt sett veldig utfordrende å skulle forsøke å rette et krav mot bilprodusenter i utlandet, og særlig utenfor EU. Det kan fort koste mye mer enn det smaker, selv om reparasjons-kostnadene er store, sier Iversen.

