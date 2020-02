24. januar gikk britiske Sarah Armstrong (22) til legen med blåmerker på kroppen og det hun beskrev som «influensalignende symptomer».

22-åringen skjønte ifølge lokalavisa Liverpool Echo ikke hva som hadde skjedd, ettersom hun ikke hadde slått seg.

Etter å ha blitt sendt videre til undersøkelser, fikk hun beskjed om at hun hadde akutt myelogen leukemi (AML).

AML er en aggressiv form for blodkreft.

Kun fem dager senere begynte hun på cellegift. Hun rakk bare få den én gang før hun 1. februar fikk et slag og døde.

Knust og sjokkert

Armstrong etterlater seg ektemannen Joel Armstrong, og deres to år gamle datter.

BLÅ: Dette bildet tok Sarah Armstrong på sykehuset etter at hun hadde fått diagnosen. Foto: GoFundMe

– Ingen klarer å tro på dette. Alle er knust og sjokkert, sier Armstrongs venninne Danielle Johnson.

– Sarah fikk så mange blåmerker, og hun fortalte meg at hun ikke skjønte hvor de kom fra. Jeg sa at hun måtte bestille time og gå til legen, fortsetter hun.

Johnson sier at venninnen til slutt oppsøkte legen, hvor hun tok en blodprøve.

– Dagen etter ringte de henne og ba henne dra rett til akutten, sa hun.

Etter flere undersøkelser ble det altså bekreftet at Armstrong hadde AML.

– Hun var full av liv. Jeg klarer nesten ikke å tro på det. Vi satt her og lo kvelden før hun døde, sier Johnson.

Ble avvist av sykehuset

Bare dager før hun døde, la Armstrong ut et Facebook-innlegg hvor hun fortalte hva som hadde skjedd.

Etter å ha tenkt at alle blåmerkene trolig skyldtes at hun hadde dunket inn i noe, begynte hun å fatte mistanke om at noe var alvorlig galt.

Hun ble først slapp og varm, og deretter begynte tannkjøttet hennes å blø. Hun fikk flere og flere blåmerker på kroppen, og tok blodprøver hos legen.

Mens hun ventet på svar, fikk hun større og mørkere blåmerker. Hun ble avvist av sykehuset, som ikke mente at det var noe galt med henne.

«Dagen etter ringte legen meg og sa at jeg var anemisk og måtte dra rett til sykehuset. Nå har jeg, i en alder av 22, fått beskjed om at jeg har akutt Myelod leukemi, som er en aggressiv form for blodkreft,» skrev hun.

Hun skrev også at hun var sikker på at hun skulle bli frisk.

«Jeg er positiv og jeg vet at jeg vil vinne denne kampen,» skrev hun.

Trenger penger til begravelse

Sarah Armstrongs etterlatte har startet en innsamlingsaksjon som skal hjelpe med å finansiere Sarah Armstrongs begravelse, samt hjelpe ektemannen og datteren.

På GoFundMe ber de om 180.000 kroner, og i skrivende stund er det blitt samlet inn 70.000 kroner.

«Vi hadde virkelig satt pris på hvis folk kan donere hva som helst de har råd til, og midlene går til Sarahs begravelsesutgifter, datteren hennes og hennes kjære Joel. Sarah ville at bildene og historien hennes skulle bli delt for å skape oppmerksomhet, slik at det forhåpentligvis kan hjelpe andre til å få oppdaget dette tidligere,» står det på nettsiden.