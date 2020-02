Vil bruke suksessen til å hjelpe unge med mental helse

– Hva er det du har opplevd selv?

– Jeg har vært borti, både personlig og via folk rundt, depresjoner og angst. Personlig har jeg også hatt liten selvsikkerhet. Og jeg skulle ønske at jeg hadde noen som hadde «pushet» meg til å tørre å være meg selv. Tør man det, så skaper du så sinnssykt mange større muligheter. Og det kan gjøre at du får en helt annen hverdag enn om du er inneslutta og stille. Grunnen til at jeg var inneslutta som ung, var at jeg var redd for at folk skulle tenke negativt om meg. Så om jeg kan gjøre en liten forskjell ved å støtte eller motiver folk, så hadde det gitt meg ganske mye.

– Jeg tør å vise svakheter

Som en ung rytter på et storlag fullt av profiler som Tom Dumoulin, Dylan Groenewegen og Primoz Roglic, er ikke Foss ventet å skulle ta en lederrolle på Jumbo-Visma i år.

I fremtiden håper han imidlertid at han kan spille en viktig rolle for lagkameratene både på landeveien og på hjemmebane.

– Jeg håper folk synes at jeg er ålreit å snakk med. Jeg føler at jeg kan vise litt forståelse på flere områder. Jeg skal ikke bli for personlig her, men jeg føler at jeg er en person som tør å vise svakheter. Jeg trenger ikke å være en stor og sterk gutt med testosteronnivå helt opp til øra. Jeg opplever at det er mye enklere å snakke med sånne folk litt såre og dype temaer. Så jeg håper at jeg kan være en lagkamerater kan lene seg litt på, sier han.

Foss begynte sesongen på onsdag i Volta a la Comunitat Valenciana.

Etter femdagersrittet venter et nytt etapperitt i Spania senere i februar, Vuelta a Andalucía, før en rolig mars måned med bare éndagersrittet GP Denain er på kalenderen.

Foss er ikke ventet å skulle debutere i et treukersritt denne sesongen, men har blant annet storrittene Tour de Romandie og Tour de Suisse på menyen utover våren.