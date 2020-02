Stavanger Oilers-gutta møtte i går opp på trening til det som var et blodslit av en økt, med intensiv skøyting på programmet.

Det til tross for at laget hele åtte runder før slutt, sikret seriemesterskapet på overtid borte mot Lillehammer på søndag.

Til TV 2 forsikrer Oilers-backen Nicolai Bryhnisveen at Stavanger-laget ikke skal hvile på laurbærene inn mot sluttspillet.

– En ting som folk kanskje ikke har fått helt med seg, er at det er en rekord som ligger og lurer i bakhånd her.

Rekorden Bryhnisveen sikter til er antall poeng i GET-ligaen, satt av Oilers selv i 2011/12-sesongen. Da endte de på 112 poeng i klubbens aller første seriemesterskap. Med åtte kamper igjen av sesongen har Stavanger-laget allerede 99 poeng, og los på den åtte år gamle rekorden.

– Den så uoppnåelig ut, men det er den ikke lenger. Det hadde vært innmari gøy å lukte på den rekorden, så det er mye å spille om fortsatt selv om seriegullet er sikret, sier Bryhnisveen.

Men selv om det venter en potensiell gulrot mot slutten av sesongen, er backen tydelig på at det har sine utfordringer å sikre seriegullet så tidlig.

– Vi er nødt til å fortsette å jobbe, og kan ikke ta ting for gitt bare fordi gullet er sikret. Vi har et sluttspill å forberede oss til, men det tror jeg den gruppa her fikser fint, forklarer Bryhnisveen.

For det er sluttspillet som virkelig betyr noe for spillerne.

– Seriemesterskapet er fint å vinne, men det er i sluttspillet man vil være. Det er det man vil vinne, det er det man husker på. Jeg kan ikke si deg hvem som vant serien i fjor, men jeg kan si deg hvem som vant sluttspillet. Serien viser at man har vært stabile gjennom hele året, men sluttspillet viser hvem som er best når det gjelder som mest, forteller den amerikanske høyrevingen Greg Mauldin.