Slik irettesetter du andres barn

Strand er enig med Solberg.

– Jeg ser at mine barn deler mine interesser og tankesett, forteller Strand.

Psykolog Frode Thuen er splittet i spørsmålet om man får de barna man fortjener. Han sier at det ikke er et enkelt svar på spørsmålet, men at oppdragelse spiller en rolle.

– Barn er veldig forskjellige fra naturens side. Noen er lette og noen er vanskelige å forme, forteller psykologen.

Annette Walther Numme mener at barn er født med en personlighet. Trebarnsmoren så store forskjeller hos barna allerede fra tidlig alder.

– Fra de var et halvt år skjønte jeg hvordan de kom til å bli, sier Numme.

Hun tror ikke at alle foreldre kan kjenne seg igjen i personligheten til barnet sitt slik som Strand kan.

Kommentarer fra andre

Christian Strand har opplevd at andre foreldre blander seg. Da han hadde pappaperm fikk han mange blikk, spesielt fra mødre.

– Jeg er en sånn type som ikke klarer å få alt til å bli 100 prosent, forteller Strand.

TOBARNSFAR: Programleder Christian Strand sammen med familien. Foto: Privat

Han husker spesielt en gang han var på kafé og hadde glemt å kle sønnen sin med ull innerst. Da påpekte to damer at Strand hadde kledd sønnen sin feil.

– Du blir litt satt ut, sier tobarnsfaren.

Da Guri Solberg bodde et halvt år i USA, merket hun stor forskjell på norske og amerikanske foreldre. Solberg forteller at amerikanske foreldre i større grad blander seg i barnas oppvekst.

– Datteren min falt da hun lekte i et polstra lekeland. Det var overhode ikke farlig, og jeg gjorde ikke noe med det. Da kom det to foreldre bort og sa nedlatende «Is that yout daughter? She actually fell». Det kokte inni meg, forteller Solberg.