For noen dager siden ble Astana-rytterne Jakob Fuglsang og Aleksej Lutsenko koblet til Lance Armstrongs tidligere dopinglege, Michele Ferrari.

Det var VG og de danske mediene Politiken og DR som publiserte utdrag fra en 24 siders lang rapport utarbeidet av et eksternt selskap på oppdrag for Cycling Anti-Doping Foundation (CADF).

Onsdag skriver CADF at dopingetterforskningen av de to sykkelstjernene er avsluttet og at rapporten ikke vil bli videresendt til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

CADF bekrefter at de hyret inn det eksterne selskapet Sportradar for å innhente ytterligere informasjon om et potensielt brudd på dopingreglementet.

CADF er samtidig kritisk til at den hemmeligstemplede rapporten ble lekket.

– CADF beklager på det sterkeste at rapporten ble lekket, og vi vil nå undersøke hvordan rapporten havnet i offentligheten for å forhindre at det skjer igjen, skriver organisasjonen.