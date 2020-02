45-åringen som er siktet for å ha drept sin kjæreste, Thea H. Braavold (31) i Sandefjord i helgen har fremdeles ikke gitt sin forklaring til politiet.

Det ble gjort et forsøk på avhør mandag, men det ble avbrutt fordi 45-åringen ikke var helsemessig i stand til å gjennomføre. Nå sier politiet at de sikter på å gjøre avhør først på fredag.

– Dette er et viktig bevis å sikre. Skulle det la seg gjøre før fredag skal vi selvfølgelig prøve, men vi har fått signaler på at det ikk vil gå, sier politiadvokat An Eline Rimstad Johansen til TV 2.

Viktig bevis

TV 2 har også vært i kontakt med mannens forsvarer, Jonny Sveen. Han sier hans klient er i svært dårlig helsetilstand, og at det ikke vil skje et avhør onsdag.

FUNNET DØD: Thea Braavold (31) blir beskrevet som et varmt menneske av sine venner. Foto: Per Skov/Privat

Så langt har politiet gjennomført flere vitneavhør. I tillegg har de samlet tekniske spor på åstedet, men ønsker ikke å gi detaljer på det nåværende tidspunkt.

– Vi har gjennomført et større arbeid på åstedet, men på bakgrunn av at vi blant annet ikke har gjort avhør av siktede vil vi ikke gå ut med detaljer i hva vi har funnet, sier politiadvokat Rimstad Johansen.

Utelukker ikke flere siktelser

Politiet jobber nå også med å kartlegge den siktede 45-åringens bevegelser før, under og etter drapshandlingen han er siktet for å ha begått.

Braavold ble funnet av sine venner i leiligheten i Sandefjord.

Det er foreløpig ikke kjent nøyaktig når Braavold døde, og når hun ble funnet. Det som er klart er at politiet ble kontaktet 15.20 med melding om at en person lå død i leiligheten.

Politiet holder det fortsatt åpent om det er flere som har vært på åstedet, eller som kan ha medvirket.

– Vi holder muligheten åpen for at det kan ha vært flere involverte. Det er sentralt etterforskningen eller flere involvert i drapshandlingen, sier Rimstad Johansen, og understreker at de fremdeles går ut bredt.

– Vi har foreløpig ingen tegn til at det har vært flere gjerningspersoner, men det er alt for tidlig å snevre inn etterforskingen på det nåværende tidspunkt, sier Rimstad Johansen.

– Godt bilde av dødsårsaken

Politiet har også mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten. Ifølge politiadvokat Rimstad Johansen mener politiet at de har en god idé om hvordan Thea Braavold ble drept.

– Den sammensatt med øvrige funn på åstedet gjør at vi har dannet oss et godt bilde av hva som er dødsårsaken, sier Rimstad Johansen.