Det har allerede gått to år siden taxisjåfør Tomm Bech realiserte en stor, nesten sprø drøm: Som en av de første i verden tok han ut en splitter ny Mercedes-AMG E63 S, som taxi!

Bilen er noe av det absolutt råeste man kan kjøpe for penger i sin klasse. Det bekrefter både prislappen og ytelsene. Med 612 hk og 850 Nm, klarer bilen 0-100 km/t på bare 3,4 sekunder. Listepris på bilen, inkludert utstyr, nærmer seg 2 millioner kroner.

At det er galskap å bruke en slik bil som taxi i Oslo, har Tomm ingen problemer med å innrømme.

Samtidig angrer han ikke på valget, etter å ha kjørt bilen et snaut år med lysskilt på taket.

I dag bruker 71-åringen verstingbilen privat, mens han kjører en helt vanlig E-Klasse med dieselmotor som taxi.

Fri fart i Tyskland

Nå som taksameter og lysskilt er borte, betyr det enda mer tid til å virkelig nyte bilen.

– Tidligere kjørte jeg den naturligvis bare i jobbsammenheng. Det siste året har derfor vært litt av et eventyr. I tillegg til flere gromturer i Norge har jeg vært på et par utflukter i Tyskland, forteller Tomm.

Et av høydepunktene fikk 71-åringen oppleve sent i fjor høst, da han bestemte seg for å ta en alenetur til bilens hjemland, med mål om å la bilen få «strekke litt på beina».

Du er aldri i tvil om Tomm er i nærheten når bilen står i RACE-mode. Da høres eksosbuldringen på flere kliometers avstand.

Bikket 300 km/t

– Det første jeg gjorde da jeg ankom Tyskland var å fylle tanken med 102-oktan bensin. Så var det bare å vente på de fantastiske skiltene som forteller om fri fart. På en egnet strekke, med fire felt, ga jeg rett og slett jernet og dro på det bilen klarer, sier Tomm og fortsetter:

– Bilen går fryktelig fort opp til 270 km/t, så dabber det litt av, hvis det er lov å si i slike hastigheter. Likevel tar det ikke lang tid før jeg når 311 km/t. Det er helt ekstremt, og en hastighet jeg aldri har opplevd tidligere.

– Det kvalifiserer vel kanskje til Norges raskeste taxisjåfør?

– Hehe, ja det kan fort hende. Nå var riktignok ikke bilen en taxi lenger på dette tidspunktet. Heldigvis, for da tror jeg taklampa hadde blåst av...

Med 612 hk og 850 Nm, er dette en av de raskeste bilene i klassen. 0-100 km/t er i mål på 3,4 sekunder.

Fikk møte motorbyggeren

At bil er et viktig bidrag for uforglemmelige opplevelser er det ingen tvil om. Når Tomm først er i gang med å fortelle om alle opplevelsene i AMG-en, tar det nesten ikke slutt.

I dag kjører Tomm bilen kun på lengre turer.

– Jeg hadde en annen heftig tur til Tyskland litt tidligere. Da reiste jeg og to kamerater til Affalterbach, som er hjembyen til AMG. Her ble vi tatt imot som konger, og fikk en omvisning på motorfabrikken. Fy søren for en opplevelse!

Sammen med Ferrari er AMG de eneste i verden som praktiserer one man – one engine-prinsippet. Det vil si at hver enkelt AMG-motor er satt sammen av én og samme person, som til slutt signerer arbeidet.

– Jeg fikk faktisk møte personen som har bygget akkurat min motor. Det var utrolig moro. Han var fra Italia og hadde ekstremt passion for faget. Siden han var italiener spurte jeg om han ikke likte Ferrari også. «Absolutt!», svarte han entusiastisk. Og akkurat det svaret så det ikke ut til at den tyske kollegaen var like begeistret over, ler Tomm.

Ekte lidenskap for bil er bare herlig! Her møter Tomm italieneren hos AMG, som har bygget motoren i bilen.

Isbanekjøring på Gol

– Hvilke andre inntrykk fikk du fra AMG-besøket?

– Alle de ansatte er ekstremt dedikerte, og jeg fikk bekreftet at det er gjevt å jobbe der, ikke helt overraskende. Ingeniørene tjener visst også godt over snittet hos AMG, sammenlignet med «vanlige» bilfabrikker, sier Tomm, som for øvrig nylig tok turen til Golsfjellet og Tisleifjorden.

– Ja, jeg ble invitert på isbanekjøring der. Sånt sier man jo ikke nei til… Det er første gang jeg har testet bilen skikkelig på bane. Dessuten er det kjempegod læring, avslutter Tomm, og legger til at han fremdeles ikke har planer om å selge bilen og de 612 hestene som er inkludert.

Slik så bilen ut i perioden den tjenestegjorde som taxi i Oslo.

