– Jeg ble selvfølgelig veldig skuffet, men jeg forstår han godt. Man skal prøve så godt man kan å finne den som er riktig for deg selv, og veien dit er ikke alltid så lett. Men jeg er glad for at han har vist at han er lei for det, sier hun, og legger til at at hun tror tid fremover i villaen vil bli veldig spennende.

SAMMEN IGJEN?: Ida hadde ofret seg for Ali dersom han måtte forlate villaen. Foto: Alex Iversen / TV 2

Skal kontakte Eskild

Etter at Eskild Magnussen måtte vinke farvel til gjengen etter kun to uker i villaen, har Ida hatt vansker for å finne noen andre både interessante og attraktive.

Når hun nå snart lander på norsk jord, har hun planer om å ta kontakt med sin tidligere partner.

– Når det ikke har kommet noen nye inn som har fanget min interesse, så har tankene mine gått litt tilbake dit, sier Ida, og smiler lurt før hun fortsetter:

– Jeg kommer til å ta kontakt med han. Men vi får se om det bare er vennskapelig eller ikke. For jeg skal ha kontakt med alle som har vært der inne, avslutter 21-åringen.