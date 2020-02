I den indiske byen Mumbai kjører mange av bilistene etter prinsippet om at jo mer du tuter, jo raskere blir lyset grønt.

Det vil det lokale politiet nå få slutt på, skriver The Guardian. De er luta lei av at utålmodige bilførere lager et voldsomt bråk hver gang de venter på grønt lys.

Straffer verstingene

– Velkommen til verdens tute-hovedstad. Folk her tuter når signalet er rødt. Kanskje de tror det gjør at det blir grønt raskere. Vi, politiet i Mumbai, har kjent det klø i fingrene etter å få gjort noe med dette, sier politiet i en uttalelse.

– Det skaper lydforurensning, øreverk, pulsøkning, stress og trafikkaos, sier politisjef Madhukar Padney til The Guardian.

«Mer tuting, mer venting» er politiets nye slagord. Ordningen er omtalt som et straffesignal i en mye delt video politiet har lagt ut på Twitter.

For nå vil bilhornbråk som overstiger 85 desibel sørge for at lyset går tilbake til rødt. Dermed kan ventetiden bli svært lang for bilførere som ikke klarer å holde seg i skinnet.

Flere vil prøve

Ifølge en ny kåring innehar Mumbai en fjerdeplass på lista over byene i verden med størst trafikkproblemer. TomToms trafikkoversikt viser at bilister i gjennomsnitt bruker åtte dager og 17 timer i trafikken mer tid i trafikken enn om det ikke hadde vært trafikkaos.

Tilsvarende data for Oslo er fem dager og seks timer, altså nok til å strikke 32 luer og seks gensere, ifølge statistikken.

Ordningen ble først utprøvd i de siste månedene av fjoråret, og ifølge avisen er det planer om å prøve dette i flere av Indias byer, som også sliter med noe av verdens verste trafikkstatistikker. I byen Bangalore bruker bilistene enda mer tid i trafikken enn i Mumbai, og Delhi og Pune sliter også kraftig.