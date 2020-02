Vant gullmedalje for egen sprit, får ikke lov til å fortelle det

På det lille fiskeværet Myken ute i havgapet utenfor Helgelandskysten har ekteparet Roar Larsen og Trude Tokle gjort gull av gråstein med sin egen spritproduksjon.

Tirsdag 4. februar vant de gullmedalje for sin arktiske sommergin, men en streng alkohollovgivning hindrer dem i å kunne feire anerkjennelsen.

Det tar som kjent flere år å lagre og modne en god whisky, og mens man venter på at de edle dråpene skal bli ferdige, kan man likeså godt lage en egen gin.

Juryen, som består av nordiske bartendere, journalister og folk fra restaurantbransjen, har satt kriterier de jobber ut i fra da de skal kåre de beste innen hver kategori.

«Gullmedaljer gis til produkter av høyeste standard og kvalitet og definerer standarden innen sin kategori. Produktene er en enorm prestasjon og krever anerkjennelse fra både forbrukere og kolleger i bransjen», står det på hjemmesidene til Nordic Spirits Awards.

Anerkjennelse

Tirsdag ble «Nordic Spirits Awards 2020» arrangert i København. Trude Tokle var til stede og tok imot gullmedaljen. En gullmedalje som langt på vei bekrefter ekteparets kjærlighet for kvalitetssprit.

– Å få gullmedalje for ginen vår føles helt fantastisk. Det er absolutt en fin anerkjennelse å få. Den nordiske brennevin har et godt rykte, og det ønsker vi å opprettholde. Gullmedaljen bekrefter at vi er der vi skal være, sier Trude Tokle på telefon fra København.

Vant:Trude Tokle og Jarle Nereng (Det Norske Brenneri, Grimstad) med diplomene sine - Jarle vant gull i akevittklassen. Foto: Myken destilleri.

Ektemannen er også godt fornøyd med anerkjennelsen de nå har fått for sin arktiske sommergin.

– Det er spesielt. Den er laget kun med botaniske ingredienser som finnes her på Myken, sier daglig leder i Myken Destilleri, Roar Larsen.

Myken er ikke akkurat verdens navle. En øy på snaue to kilometer og 400 meter bred med tolv fastboende, har duoen gjort gull av gråstein på en øy som tidligere livnærte seg på fiske og fangst.

At deres brennevin nå får internasjonal anerkjennelse kommer helt klart godt med, men det med en bismak.

Må feire i det stille

For på grunn av en streng alkohollov får ikke ekteparet lov til å vise fram gullmedaljen.

– Vi går med en brennende stolthet i oss, men vi får ikke vist det fram. Det kan være vanskelig for oss å vise at vi gjør noe riktig, sier Larsen til TV 2.

– Hvordan har dere tenkt å feire gullmedaljen?

– Vi får kose oss selv med dette, og jobbe på videre, forteller han.