Shayan (18) overlevde skrekkulykke på skoletur – nå har han et sterkt ønske

Blant disse er TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

«Forståelig med tunge dager, men legg de bak deg så fort som mulig. Du har uante muligheter så lenge du har vilje og tæl, noe du virker å ha. Stå på og lykke til. Dette fikser du», skriver han.

Faen så bittert det er når en alvorlig ulykke på VG1 gjør at snittet ditt faller ned, og flere av drømmene dine blir knust.



Så sitter man her, og skal søke videre skole om en måned med et fullstendig ødelagt vitnemål og ikke vet hva fremtiden bringer. Kjenner det er tungt i dag. — Shayan Jalilian (@JalilianShayan) February 3, 2020

– Skoler skal tilrettelegge

Tilbakemeldingene har betydd mye for Shayan.

– Jeg var sliten og lei da jeg valgte å stå frem med min historie, for å se om noen kjente seg igjen. Jeg har fått håpet litt tilbake nå, og det har gått en faen løs i meg etter alle kommentarene, sier han.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Jan-Christian Kolstø (V), sier til TV 2 at fylkeskommunen har plikt til å sørge for ulykkesforsikring for elever i videregående opplæring.

Forsikringen skal blant annet gi eleven dekning for skade som har skjedd i skoletiden, eller på skoleturer, leirskoleopphold og andre aktiviteter i skolens regi.

– Alle skoler skal tilrettelegge og tilpasse undervisningen for de elevene som har behov for dette, uansett om det skyldes sykdom, skade eller andre forhold. Hvor godt den enkelte skole ivaretar elever med spesielle behov, har vi ingen nasjonal oversikt over, men jeg forventer at alle skoler, kommuner og fylkeskommuner sikrer at elevene får den hjelpen og støtten de trenger, sier Kolstø til TV 2.

– Får hjelp for sent

Statssekretæren sier videre at mange skoler jobber godt for å legge til rette for at alle elever, også de som trenger ekstra tilrettelegging, skal kunne fullføre utdanningen sin.

– Samtidig vet vi at mange elever som trenger spesialundervisning eller andre støttetiltak, får hjelp for sent. Derfor jobber regjeringen for mer tidlig innsats og inkluderende opplæring i hele skoleløpet, gjennom hele grunnskolen og videregående, sier han.

– Shayan sier det er bittert å tenke på at ulykken nå kan ødelegge for hans muligheter til å komme inn på høyere utdanning, hva tenker dere om det?

– Jeg kjenner ikke denne enkeltsaken godt nok til å kommentere den direkte. Men generelt vil jeg understreke at Shayan og andre elever med behov for ekstra tilrettelegging skal få dette. Elever med spesielle behov skal få de samme mulighetene til å lykkes på skolen som andre ungdommer. Elever som ikke får utbytte av vanlig undervisning, kan også ha rett til spesialundervisning, sier Kolstø.