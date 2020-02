Landslagssjef Thorir Hergeirsson slet med en lang skadeliste før VM i Japan i desember, men når OL-billetten skal sikres i mars ser det langt lysere ut for islendingen.

Blant annet var Amanda Kurtovic, Henny Reistad og Veronica Kristiansen uaktuelle i desember. De melder seg på i kampen om en plass i landslagstroppen igjen.

– Det er veldig gledelig at de er friske og raske. Vi håper at de fortsetter å være det i perioden som kommer, da blir det jo flere å velge mellom, sier Hergeirsson til NTB.

– Men det er noen andre som ramler av, så det er litt som det pleier å være: Det er noen inn og noen ut, dessverre, fortsetter landslagssjefen.

Men Hergeirsson legger ikke skjul på at det ser bra ut for spillerne, både i kamp og på trening.

– Nå gjelder det for dem å komme seg helskinnet gjennom det kommende programmet. Det er jo et kjør for alle disse spillerne nå, sier Hergeirsson.

Optimalt kampoppsett

Tirsdag ble det kjent at Hongkong overtar plassen til Kasakhstan i Norges kvalifiseringsgruppe. Dermed skal de norske kvinnene møte Montenegro, Romania og Hongkong i kampen om en OL-billett.

– Hva vet du om laget til Hongkong?

– Ingenting. Jeg vet bare at mest sannsynlig så avgjøres denne OL-kvaliken fredag og lørdag, i løpet av 22 timer, sier Hergeirsson.

Norge åpner kvalifiseringsspillet mot Montenegro fredag 20. mars. Deretter venter Romania dagen etter før kvalifiseringen blir avsluttet mot Hongkong søndag. De to beste får OL-billett.

– Det er et optimalt kampoppsett. Det er det programmet vi får, og da tenker jeg at det er optimalt, sier landslagssjefen.

(©NTB)