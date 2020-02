Volvo har de siste årene har stor suksess med sine ladbare hybrider, ikke minst i det norske markedet.

T8-utgavene har stått for en stor del av salget her hjemme. Samtidig som de har satset tungt på denne teknologien, har Volvo også jobbet med utviklingen av det som blir deres første serieproduserte elbil: Nemlig XC40 T8 Recharge.

Den kommer på markedet til høsten og blir en svært viktig bil.

Denne uken har vi i Broom vært med på et spesielt media-opplegg ved Volvos fabrikkanlegg utenfor Gøteborg. Her lettet de litt på sløret både rundt den elektriske satsingen, og øvrig teknologi.

– Enorm interesse

Volvo åpnet ordrebøkene for den elektriske XC40-en tidligere i år.

– Interessen har vært enorm, og overgår alle våre forventninger, sier Jonas Engström som er prosjektleder for XC40-serien hos Volvo.

De har jobbet med denne bilen i flere år. Den elektriske XC40-en er bygget på Volvos plattform for kompakte biler, kalt CMA. Denne er forberedt for elbiler helt fra starten. Derfor er det også naturlig at Volvo starter elbil-satsingen sin her.

CMA: Slik startet Volvos elektriske satsing

Volvos Jonas Engström forteller om svært god interesse for nye XC40 Recharge.

Legge om driften

– Innen 2025 skal vi ha fem rene elbiler i modellutvalget vårt. Da regner vi også med at de helelektriske bilene skal stå for 50 prosent av det samlede salget vårt, forteller Engström.

Det betyr i praksis en omfattende omlegging av driften hos Volvo. De er allerede godt i gang og skal investere store summer i utvikling av elbiler og elektrisk teknologi de neste årene. Dette omfatter også nye, ladbare biler, som man venter fortsatt vil være attraktive i mange markeder fremover.

I år forventer Volvo at de ladbare bilene vil stå for 20 prosent av totalsalget deres. I tillegg satser de også tungt på mildhybrid i kombinasjon med bensinmotorer.

Snart er dette Volvos eldste bil

XC40 Recharge starter elbil-offensiven fra Volvo. Den får snart følge av andre elektriske utgaver.

XC90 blir elbil

Men tilbake til elbilene. XC40 er altså først ut i Recharge-serien. Ryktene sier at neste bil ut blir en mer coupeaktig utgave av denne. I så fall følger Volvo en trend vi ser hos flere bilprodusenter. Der dagens XC40 er en ganske kantete bil med fokus på plassutnyttelse. Coupeversjon betyr at designerne kan boltre seg litt mer, med fallende taklinje og mer sporty linjer.

Det vi også vet, er at neste XC90 skal komme i elektrisk utgave, her er det snakk om lansering i 2021/2022. Denne skal bygges på andre generasjon av Volvos storbilplattform, kalt SPA.

Slik ser CMA-plattformen til Volvo ut når den er rigget for elbil. Det blir minst en elbil til på denne i tillegg til kommende XC40.

Bruker Recharge som merkevare

SPA 2 danner også utgangspunkt for neste generasjon av 60-serien. Det betyr at det ligger an til elektriske utgaver av både S60/V60 og SUV-en XC60. Skal vi spekulere litt, er det nok gode muligheter for at XC60 kan bli den første elektriske av disse.

SUV-ene øker salget sitt over hele verden, derfor er det også naturlig med en elektrifisering av disse så kjapt som mulig.

Volvo skal fra nå bruke Recharge-navnet på alle elbiler og ladbare hybrider. På den måten brandes de også tydelig fra de øvrige modellene deres.

LES MER: Dette kan bli den neste elbilen fra Volvo

Se video av kommende XC40 Recharge under: