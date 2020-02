Har du også en bil der luften sakte siver ut av dekkene, slik at du må etterfylle ofte?

Ifølge Jan Roar Heggelund hos dekkforhandleren Asker Dekk, er du slett ikke alene om denne litt irriterende opplevelsen.

– Nei, dette er veldig vanlig. Særlig med aluminiumsfelger som det jo bare blir mer og mer av. Det finnes jo snart ikke biler med stålfelger lenger.

– Hva er det som skjer?

– Det som helt konkret skjer er at det oppstår en luftlekkasje mellom dekket og selve felgkanten. Grunnen til at denne lekkasjen oppstår, er at salt og saltslaps med vann i, klarer å trenge inn mellom dekket og felgen. Der ligger det og "godgjør seg". Over tid klarer saltet å irre bort noe av aluminiumen, slik at man får en mikroskopisk spalte som luften siver ut av, forklarer den erfarne dekk-forhandleren.

Tror salt er årsaken

Dette er slett ikke noe uvanlig problem forstår vi. Snarere tvert i mot – det er noe mange opplever.

– Ja, særlig på felger som har fått noen år på nakken er det vanlig. Men jeg har også sett eksempler på at dette har skjedd med relativt nye felger.

Heggelund har en teori om at vask og rengjøring av felg og dekk kan ha betydning her – og da særlig i forbindelse med omlegging fra vinter til sommerdekk.

– Det er ikke bra om vinterhjulene blir stående sommeren over med salt og skitt på.

– Men gjelder dette alle typer felger?

– Det er stor forskjell på ulike felger. Ikke alle felger er like egnet til vinterbruk, jeg tenker da på saltet igjen. Men jeg opplever ikke noen stor forskjell på om det er dyre originalfelger, eller om det er litt rimeligere ettermarkeds-felger.

Typisk eksempel på salt-tæring. Lakken er borte og saltet har tæret på aluminiumen. Foto: Asker Dekk.

– Forleden dag hadde jeg en tysk premiumbil innom – jeg behøver ikke nevne merke, en litt eldre årgang, men som fortsatt er et vanlig syn på norske veier. Den lakk fra tre av fire hjul og den hadde originalfelger.

Felgene må skiftes

– Og da må felgene skiftes?

– Ja, egentlig. Det er jo en relativt dyr affære. De fleste biler har ganske så store hjul etter hvert også. Vi snakker fort om mangfoldige tusen kroner om man må skifte disse.

– Du sier "Ja, egentlig", betyr det at det finnes alternative løsninger på problemet?

– Noen ganger går det å slipe ned felgkanten veldig forsiktig og å ha på et tette-stoff på dekket der dette treffer felgen. Det kan hjelpe. I alle fall en stund, men ikke alltid. Skal man være helt sikker på å få bukt med problemet er nye felger løsningen, eller sliping, sandblåsing og pulverlakkering. Begge deler er dyrt, avslutter Heggelund.

