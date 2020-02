Plastavfall selges som designmøbel til hele verden

I den gamle båtfabrikken på Hemnesberget på Helgeland har det i 30 år vært drevet en tradisjonell møbelbedrift som laget bord og stoler.

Men for noen år siden var det på tide å tenke bærekraftig og nytt.

– Tilfeldigheten var at vi kom i kontakt med en bedrift i Bodø som produserte brøytestikker av resirkulert plast, forteller Svein-Erik Hjerpbakk, administrerende direktør i det lokale selskapet Nordic Comfort Products (NCP).

Dette ble starten på en suksesshistorie som har ført til nye investeringer og lokale arbeidsplasser i kommunen.

Samarbeid

I 2016 startet et helt spesielt samarbeid med SINTEF Raufoss og arkitektfirmaet Snøhetta.

Planen var å bruke råstoff som kom fra brukt tauverk, nøter og plast fra noen av de lokale lakseoppdretterne på Helgelandskysten.

Hos fiskeindustrien landet rundt finnes det tonnevis med plastavfall som enten går til forbrenning eller eksporteres til Europa.

Hos oppdrettsanleggene Kvarøy og Nova Sea blir nå plasten tatt vare på i stedet for å bli kassert. Deretter blir den fraktet til en fabrikk i Rørvik i Trøndelag, hvor den gjøres om til små plastkuler, mer kjent som plastgranulat.

At avfallet er kortreist bidrar også til å redusere karbonavtrykket betraktelig.

– Dette har vært tauverk i sitt tidligere liv, sier Hjerpbakk og tar opp en stor neve med granulat.

Han trenger 1500 gram for å lage den nye designerstolen. Selve stolbeina er laget av 20 prosent resirkulert stål.

KULER: Avfallet gjøres om til små plastkuler. Foto: Truls Naas/TV 2

3000 stoler verden rundt

Inne i selve fabrikken går to maskiner på høygir. En slange går ned i en stor sekk med millioner av plastkuler.

Plasten smeltes og sprøytes inn i en form. I løpet av fem minutter kommer en hundre prosent resirkulert designstol ut av det som før var avfall fra havbruksnæringen.

Den første stolen så dagens lys den 5. januar 2019.

På kun et år er den blitt spredt ut over hele verden, og er så langt solgt i 3000 eksemplarer.

– Markedet så langt har vært Canada, England, Frankrike og Spania for å nevne noen, sier Hjerpbakk.

– Det er jo veldig artig dette, og vi får jo veldig mye oppmerksomhet for det her, forteller direktøren stolt.

KLARE: Disse stolene er klare til utsending. Foto. Truls Naas/TV 2

At det er et helt annet fokus på plastavfall og gjenbruk nå enn tidligere, merker møbelbedriften veldig godt.

– Det er veldig mye fokus på dette med bærekraft, sirkulær økonomi, gjenvinning og plastsøppel. Jeg føler at det vi gjør her er med på å bygge opp under dette fokuset og viser en vei ut av det.