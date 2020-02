Nærmere virusvaksine - gjorde flere års fremskritt på 14 dager

PRØVER: En forsøker å få bukt med viruset på flere måter, både gjennom å få smittede friske, samt utviklingen av en vaksine til fremtiden. En britisk forsker hevder å ha gjort store fremskritt på sistnevnte. Her undersøkes en prøve tatt fra en pasient i den kinesiske byen Wuhan, hvor viruset først ble oppdaget. Foto: STR / AFP) / China

Forskeren som står bak Storbritannias arbeid med å lage en vaksine for coronaviruset opplyser til Sky News at de har greid et enormt stykke arbeid på kort tid.