Ser du forskjell på Kurt og Ronnie? Det gjør ikke Apple

– Vi har fått kommentarer etter forestillinger om at publikum ikke bryr seg om hvem som er hvem, fordi vi er morsomme begge to. Jeg skulle ønske at jeg kunne få en individuell tilbakemelding i blant, jeg er jo en egen person, sier Ronnie.

Tidligere har Kurt ved flere anledninger utnyttet at folk sliter å skille mellom dem. En gang sendte han sin bror for å gjøre det slutt med kjæresten sin, en annen gang gjorde han et førstesides intervju som sin bror.

– Jeg fikk bare beskjed om å sjekke avisen dagen etter, sier Ronnie.

På grunn av dette er Kurt bekymret for hva hans bror kan finne på inne på telefonen sin, ettersom Ronnie har en del å ta igjen.

En svakhet

Tobias Judin, seksjonssjef i Datatilsynet, mener det er en svakhet at eneggede tvillinger kan låse opp hverandres telefoner ved å bruke ansiktsgjenkjenning.

– Dette er noe man må tenke over som privatperson når man aktiverer ansiktsgjenkjenning. Det er ikke lett å sikre seg mot det, hvis det er en tilfeldig person som ligner. Virksomheter som bruker dette som en løsning, må også tenke over om dette er trygt nok for deres bruk, sier Judin.

Seksjonssjefen anbefaler å bruke flerfaktorautentisering for å være på den sikre siden.

– I noen tilfeller er det greit med enten passord, ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk. Fordi vi vet at passord kan komme på avveie, telefoner blir hacket og folk kan ligne på hverandre, trenger man kanskje en kombinasjon av noe man er, noe man vet og noe man har, sier han.

– Bruker du ansiktsgjenkjenning selv?

– Ja det gjør jeg, men ikke til alt.