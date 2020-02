Oppfordrer til spis-pølse-sakte-aksjon etter Cirkle Ks wienersjokk

«Da Statoil ble til Circle K, så lovet de dyrt og hellig «ALLTID wiener for en tier». Nå er ikke vi Drammen Språkforening, men alltid betyr ikke «kun til 2020». Vi oppfordrer våre medlemmer til spise-pølse-sakte-aksjon og pølsetog over det ganske land! Alt for Pølsa!».

Dette skriver Drammen Pølseforening på Facebook.

Tirsdag ble det kjent at bensinstasjonskjeden etter syv år slutter med sitt populære «wiener for en tier»-tilbud.

I stedet har de lansert en kampanje hvor man kan kjøpe ei pølse til 20 kroner – eller to pølser for 30 kroner.

Fikk ballen til å rulle

Det var Tranby-mannen Håvard Gulliksen som fikk ballen til å rulle da han tipset Drammens Tidende om at Circle K har kuttet tilbudet.

PØLSEHUMOR: Det var Håvard Gulliksens observasjon som startet pølsebråket. Foto: Privat

Frem til da hadde få hørt at «wiener for en tier»-tilbudet er vraket.

– Jeg er virkelig ingen «pølsemann» som spiser pølser hele tiden, men jeg ble overrasket da wienerpølsa plutselig kostet det dobbelte. Circle K har ikke informert om at prisen på wienerpølser er doblet, sier Gulliksen til TV 2.

Han understreker at han tar det hele med stor humor, og sier at han har full forståelse for at priser kan bli endret.

– Jeg skjønner selvsagt det – at prisene må økes ved tiden, men dette er en prinsippsak fordi Circle K ikke har informert kundene sine, sier han.

Derfor forsvinner tilbudet

– Det er riktig at vi fra og med i dag tirsdag 4. februar erstatter den velkjente «Wiener for en 10’er» med en ny, større og bedre «wiener20», én for 20-kroner og to for 30 kroner, sier Circle Ks pressetalsmann Knut Hansen til TV 2.

– Wieneren forsvinner altså ikke, den blir bare større og bedre, fortsetter han, og forklarer at det er to grunner til at de nå endrer produktet:

– Over tid har vi sett at flertallet av våre kunder kjøper to eller flere «wiener 10» i ett og samme kjøp. Dette forteller oss at flere av våre kunder synes produktet er litt lite, og at de ønsker et godt måltid til en god pris.

Foto: Ingrid Marie Treborg

Han sier at prisen på produktet har stått stille siden lansering.

– Med kostnadsutviklingen siden 2013, må vi justere produktet for å tilby et godt produkt til en god pris også i fremtiden.

Han forteller at «Wiener for en 10’er» ble introdusert i februar 2013, og at det i disse syv årene har vært et populært produkt.

– Det har vært en elsket pølse for veldig mange av kundene våre, sier han.

Og:

– Vi vet at wienerpølsa er et viktig produkt for kunden. Vår målsetting er å tilby et godt måltid til en meget god pris, derfor har vi justert størrelsen på produktet og gitt det en god pris. Den nye wieneren er større enn dagens wiener, saftigere og med mer god smak av krydder. Den har også fortsatt den velkjente fine knekken som wienerpølsa skal ha. Og pølsa er fortsatt helnorsk, fra Leiv Vidar på Hønefoss, sier han.