– Det føles veldig bra og det er alltid morsomt å vinne. Nå blir det kult å komme hjem til Gøteborg og få feiret der, sier Rosseli Olsen til TV 2.

Det tsjekkiske hjemmelaget Mountfield tok ledelsen sju minutter ut i første periode og ifølge Rosseli var det meget god stemning i hallen i den perioden.

– Det var veldig bra trøkk og god stemning. Hjemmepublikumet stilte virkelig opp.

Men tsjekkerne kunne ikke juble lenge. Før første periode var ferdig hadde Frölunda snudd kampen og ledet 3-1. Det ble også sluttresultatet i det Rosseli Olsen beskriver som en fortjent seier.

– De ledet, men jeg rakk ikke å tenke på at dette blir tøft. Etter scoringene våres hadde vi full kontroll, og Mountfield skapte veldig lite.

JUBLET FOR TITTELEN: Frölunda vant Champions League-finalen. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Ikke gitt opp seriemesterskapet

I den svenske hockeyserien ligger Roselli Olsens Frölunda på tredjeplass - elleve poeng bak Luleå. Champions League-mesterne slo blant annet ut serielederne i semifinalen av Champions League, men den norske landslagsspilleren erkjenner at det blir tøft å vinne seriemesterskapet denne sesongen.

– Det er mulig å ta de igjen, men vi har ikke det beste utgangspunktet. Vi skal gi det et forsøk, for det er fortsatt mange kamper igjen. Uansett så vil vi ha best mulig plassering før sluttspillet.

28-åringen har hatt stor suksess i Frölunda og har vunnet Champions League fire ganger siden turneringen startet opp i 2014. I tillegg har har han vunnet det svenske seriemesterskapet to ganger.

Kontrakten til Rosseli Olsen går ut neste sommer og til TV 2 sier hovedpersonen at alt kan skje.

– Jeg vet ikke om jeg blir. Jeg har kontrakt her neste år også, så får vi se hva som skjer. Mest sannsynlig blir jeg her ut kontrakten og akkurat nå er planen å bli værende.

Revansjesugen

Norge har fått en tøff gruppe i årets ishockey-VM og møter blant annet Russland, USA og Finland i gruppespillet. Angrepsspilleren håper at Norge kan overraske i mesterskapet som går i Sveits i mai.

– Vi håper jo at vi kan overraske, det er målet vårt. Kvartfinale er et mål vi har hvert mesterskap.

Rosseli Olsen har vært uheldig med skader i tidligere mesterskap. I 2018 var han skadet før mesterskapet var i gang, mens i fjor pådro han seg en båndskade i kneet i mesterskapets andre kamp. I år håper 28-åringen å kunne bidra.

– Jeg har mistet de to siste mesterskapene og kjenner at det er kjedelig å ikke kunne bidra. Forhåpentligvis kan jeg bidra denne gangen.