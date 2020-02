Gutter på tolv år får lov – jentene nektes uansett alder

Norges Andrea Dalen viser TV 2 en ulovlig, men ren takling. Den ville hun blitt utvist for i kamp – fordi hun er jente. Jentene har nemlig bare lov til å ha kroppskontakt i samme retning som motspillerne, men ikke takle dem slik gutta kan gjøre. Dalen syns det er merkelig at regelverket er ulikt for gutter og jenter.

– Det burde være like regler. Jeg ser ikke noen grunn til at det ikke skal være det. Det er den forskjellen folk ser svart på hvitt, sier Djurgården-spilleren.

Går ikke mot regelendring i Norge

Da jentehockeyen startet opp var tanken å tilrettelegge for at flest mulig jenter skulle ønske å være med. Derfor ble det i internasjonal hockey innført et forbud mot taklinger, og et påbud om gitter foran ansiktet for kvinner.

Kvinnehockeyspillere må ha gitter foran ansiktet.

– Det hadde vært kjekt å kunne velge. Jeg hadde nok takket ja til gitter, men det er urettferdig at jeg ikke får velge, sier Ingrid Morset, som er kaptein i svenske Linköping.

Internasjonale regler legger føringer

Regelverket står uendret i 2020 for jenter over hele verden, og sportssjef i Norges Ishockeyforbund, Petter Salsten, mener det er riktig at dette følges i Norge.

– Vi syns det er meningsløst at jentene skal ha én type regelverk i serien, og så møter de et annet regelverk internasjonalt, selv om signalet er om ulikt regelverk for gutter og jenter er utenfor tidsånden, sier Salsten.

Blitt vant til å bli nedprioritert

Men det handler ikke bare om taklinger, men om å bli tatt på alvor. Jenter får dårligere treningstider og utstyr, lite istid, og noen steder er det ikke plass til jentene på laget. Landslagsspillerne etterlyser også satsing på rene jentelag. De frykter nedprioriteringen kan ødelegge for rekrutteringen.

– Det er synd, for vi er blitt vant til det nå. Vi ser kanskje ikke de forskjellene som vi burde se. Det er faktisk så store forskjeller og vi burde ha krav på bedre ting, sier Djurgården-spiller Andrea Dalen.

Petter Salsten sier at forbundet også ønsker at damene skal få bedre vilkår.

– Jeg tror den viktigste kampen er at jentene får bedre muligheter i hverdagen der de er. I klubbene, med tanke på istid og trening. Det er den hverdagskampen vi må ta, og som vi jobber med hver dag, sier Salsten.

Støtter Maren Lundby

