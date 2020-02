Saken ble først omtalt av Side2.

Selv om ordet «jomfruhinne» ble endret i Store Norske Leksikon for omtrent to og et halvt år siden, endrer først nå tampongmerket O.b. sitt pakningsvedlegg.

Det amerikanske selskapet som eier O.b., Johnson & Johnson, sier i en uttalelse til Side2 at de har blitt gjort oppmerksomme på det utdaterte uttrykket på produktene og nettsiden deres, og at de nå er inne i en prosess hvor de oppdaterer språket til et mer moderne språk på temaet.

Ifølge selskapet ble endringene på nettsidene gjort umiddelbart. Derimot vil det ta lengre tid å endre produktene. De kan ikke gi noe tidspunkt på når den oppdaterte informasjonen vil være i butikkhyllene.

– Det er bra de er i gang med å endre ordbruken i pakningsvedlegget, sier prosjektleder for seksualundervisning og sykepleier i Sex og Samfunn, Stine Solli, til TV 2.

Endret i november 2017

Ordet «jomfruhinne» ble byttet ut med «skjedekrans», da man tidligere trodde hinnen sprakk ved første samleie, og førte til blødninger.

JOMFRUHINNE: I pakningsvedlegget bruker O.b. fortsatt ordet «jomfruhinne». Selskapet som eier O.b. sier de er i en oppdateringsfase for å endre pakningsvedlegget. Foto: Stine Solli Ødegård/TV 2

– Det er bra de er oppmerksomme på at jomfruhinne er feil betegnelse å bruke om skjedekransen, sier Solli.

Til Side2 sier Solli at skjedekrans er et godt etablert ord blant dagens helsepersonell, og understreker at denne gruppen bør være ekstra nøye med ordbruken, slik at det ikke blir gitt noe misvisende informasjon.

Eksisterer ikke

Grunnen til den problematiske ordformuleringen, sier Solli til Side2, er at det ikke finnes en jomfruhinne.

Hun legger til at selv om ungdommen ikke er så opptatt av selve ordet, legger det føringer på hva de tror kommer til å skje ved første samleie.