Ford har virkelig truffet godt med sin aller første helelektriske SUV: Mustang Mach-E.

Bare i løpet av de første 24 timene etter lanseringen i fjor, hadde mer enn 1.800 nordmenn forhåndsbestilt den nye SUVen.

Opptil 600 kilometer rekkevidde, mulighet for firehjulsdrift og en attraktiv startpris på 422.000 kroner, forklarer mye av responsen på den kommende storselgeren.

Utsolgt

Når nye Mustang Mach-E kommer til Norge i høst, blir den tilgjengelig med to ulike batteripakker, samt mulighet for enten bakhjulsdrift eller trekk på alle fire.

I forbindelse med lanseringen, kommer også en «First Edition»-utgave. Den får 540 kilometer rekkevidde, firehjulsdrift og er spekket med utstyr. Til tross for at dette er den foreløpige dyreste utgaven, er versjonen allerede utsolgt i Norge.

Det bekrefter den norske importøren til Broom.

– Responsen har vært helt enorm. Den siste tiden har vi hatt ett av få eksemplarer i Europa på en liten Norgesturne. Rett og slett for å vise frem bilen til flest mulig. Også her er interessen stor, forteller Anne Sønsteby, informasjonsdirektør i Ford Motor Norge.

Etterhvert kommer en GT-versjon som skal gjøre 0-100 km/t på under fire sekunder.

«Mange» leveringer

Dette er altså en topputstyrt bil, med største batteripakke på 99 kWt.

Anne Sønsteby, bekrefter at Mustang Mach-E First Edition er utsolgt i Norge.

Utover standardutstyr, leveres denne utgaven med blant annet panoramatak, 360-kamera og utvalgte eksteriørfarger. (Se egen faktaboks nederst i saken).

Ford ønsker ikke å uttale konkret hvor mange First Edition-utgaver Norge får i år, men det skal være snakk om «mange» biler som nå er utsolgt.

– Snakker vi over 1.000?

– Det skal jeg ikke benekte, svarer Sønsteby til Broom.

De første overleveringene starter i oktober.

I år skal de mer enn doble salget i Norge

Fords neste generasjon SYNC-infotainmentsystem får sin debut i Mustang Mach-E. Her benyttes maskinlæring for raskere å lære seg sjåførens preferanser. Touchskjermen måler 15,5 tommer.

Performance-utgave på vei

Mustang Mach-E kommer både som standard range (med et 75 kWt batteri) og Long Range (99 kWt batteri). Sistnevnte har en anslått WLTP-rekkevidde på opptil 600 kilometer med bakhjulstrekk.

Maksimal ladehastighet skal være 150 kW.

Toppmodellen leverer 337 hk og 565 Nm. 0-100 km/t er i mål på rundt 7 sekunder.

Etter hvert kommer også en Performance-utgave. Her blir effekten økt til 465 hk, mens dreiemomentet løftes til 830 Nm. Det sørger for at 0-100 km/t skal gå unna på under 4 sekunder.

Fords nye el-SUV: – Blir en prisbombe

Her er Mach-E på en snartur innom Solberg Bil i Skien.

Stort ladenettverk

Ford Mustang Mach-E har tre ulike kjøremoduser: stille, aktiv og utemmet. Her påvirkes både styrerespons, lysene i kupeen, lyden og de heldigitale skjermene, som skifter karakter etter hvilken kjøremodus man velger.

Et nytt firehjulstrekksystem (eAWD) leverer moment uavhengig til både for- og bakakselen. Dette skal sørge for god akselerasjon og enda bedre håndtering enn for modellene med bakhjulstrekk.

Som eier i ladenettverket IONOTY, vil Ford også tilby gode lademuligheter på Mustang Mach-E. Selskapet har som mål å bygge 400 hurtigladestasjoner langs de store norske og europeiske fartsårene før slutten av 2020.

Ny ordning gjør det svært dyrt å lade elbilen

Med en maksimal ladehastighet på 150 kW, vil en standard range Mustang Mach-E lades fra 10 - 80 prosent på rundt 38 minutter, ifølge produsenten.

Her kan du lese mer om nye Mustang Mach-E – under lanseringen i Los Angeles.

Ford Mustang Mach-E First Edition I tillegg til standardutstyr, følger dette på First Edition-utgavene: AWD (firehjulstrekk)

Unik eksteriørfarge

Unike sparkeplater Perforerte SENSICO seter med røde eller blå sømmer

Lakkerte hjulbuer

B&O lydsystem med 10 høyttalere- inkludert en integrert lydplanke i dashbordet

Handsfree bakluke

Trafikkskiltgjenkjenning

Intelligent parkeringsassistent 360° kamera (4 kameraer rundt bilen; foran, i sidespeil og bak)

Panoramatak

Her kan du se mer av Fords første el-SUV: