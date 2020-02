Mannen sitter nå varetektsfengslet for å ha tatt flere bilder av elever i garderoben og i dusjen på den aktuelle skolen, som ligger i Oslo.

Ifølge et infoskriv som har blitt sendt ut til alle foresatte ved skolen, jobbet mannen på skolens Aktivitetstilbud (AKS) frem til november. Siden har han sittet varetektsfengslet.

Bildene ble tatt uten at barna var klar over det.

Etterforsket for et annet forhold

Saken etterforskes nå av Avdeling for alvorlige seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt.

Politiet ble oppmerksom på bildene da mannens datamaskin ble beslaglagt i en annen sak han etterforskes for. Han er dermed også under etterforskning for å ha vært i befatning med overgrepsmateriale og for nettovergrep mot en ungdom. Disse forholdene har ingenting med skolen i Oslo å gjøre.

Politiadvokat Cecilie Gulnes sier til TV 2 at de ikke kan si nøyaktig om omfanget, men at det er snakk om flere barn og at det har blitt tatt bilder ved flere anledninger.

– Det har forekommet snikfilming, og vi har funnet materiale fra noe tilbake i tid, sier Gulnes.

Mannen er nå siktet for straffelovens paragraf 311, som omhandler befatning med fremstillinger som seksualiserer barn.

TV 2 erfarer at mannen ikke tidligere er dømt for lignende forhold.

Erkjenner at det har skjedd

Mannens forsvarer, Marte Brodtkorb, sier til TV 2 at hennes klient erkjenner de faktiske forholdene.

– Det er også sånn at bildene er ikke brukt til noe, eller delt med noen, hevder hun. Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.

Politiadvokat Gulnes opplyser at siktelsen mot mannen kan utvides.

Ingenting mistenkelig i mannens bakgrunn

TV 2 har vært i kontakt med rektor ved den aktuelle skolen.

De har nå tilgang til Utdanningsetatens kriseteam. Rektor ønsker ikke å kommentere saken. Barna som har blitt tatt bilder av og deres foresatte blir tatt hånd om av Statens barnehus.

I infoskrivet beskrives situasjonen som svært alvorlig og beklagelig.

Det opplyses også at mannen ikke vil komme tilbake i arbeid på skolen. Ledelsen ved skolen skal ikke ha fått tilbakemeldinger om upassende oppførsel fra mannens side under arbeidsforholdet, og fant ingenting å bemerke i hans bakgrunn da de ansatte ham.