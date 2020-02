Retorikkekspert om Pelosis tale-riving: – Kanskje historiens mest symbolske handling i Kongressen

– Den halvparten som heier på han, vil tenke at det å ikke ta hånda fra den forferdelige dama Pelosi er helt rimelig. Den andre halvparten vil si at dette er helt utenfor.

Det samme gjelder Nancy Pelosis beslutning om å rive opp talen sin.

– Halvparten vil si at det ikke er rart fordi det er en drittale, mens halvparten vil spørre seg hva hun holder på med, sier retorikkeksperten.

Riksrettssak mot slutten

Onsdag kan riksrettssaken mot Donald Trump møte sin ende. Høyst sannsynlig blir den amerikanske presidenten frikjent av republikanerne i Senatet.

Kjell Terje Ringdal tror ikke handlingene under talen natt til onsdag vil påvirke riksrettssaken direkte, men understreker at det underbygger den hatske stemningen mellom de to partiene.

– Det er også noe presidenten kommer til å bruke når han skal fortelle sitt folk at politikerne de har vært med på å velge, ikke utviser noen respekt, sier han og fortsetter:

– Dette er en diktators historiefortelling, han snakker som at han er deres redning – og han tror jo at han er det det. Det han ser, er folk som gir han applaus og klapper han på skulderen, og det han hører er at han er flink. Og dette er en mann som liker å høre nettopp det, så han vil få en ytterligere forsterking av sin keiseraktige tilnærming til jobben.

SPLITTET: Ringdal sammenlikner State of the Union-talen med en gruppetime på SATS. Foto: Doug Mills/AFP

– Skrekkscener

Ringdal sier at oppførselen man så på scenen natt til onsdag, gjør han bekymret på det amerikanske demokratiets vegne.

– Dette er skrekkscener, det er nesten så det burde vært sensurert med sorte sladder.

– Hvorfor kaller du det skrekkscener?

– Det er ikke tegn til samarbeid. Skillene mellom de to partiene i USA er så enorme at de ikke snakker sammen. De misforstår hverandre aktivt og på den måten skapes skplittede samfunn, sier han og fortsetter:

– Sånn sett blir jeg mer og mer glad i det litt trauste og forsiktige norske demokratiet som samarbeider og skaper forlik. Det er trist at et så stort og flott land som USA ikke klarer å oppføre seg bedre og skape bedre samarbeidsvilkår.

Ringdal understreker at de politiske ledernes oppførsel får ringvirkninger ut til velgerne.

– Når de voksne oppfører seg sånn, kan alle andre også gjøre det. Dette har en smitteeffekt. Jeg møter mange i USA som sier at de har sluttet å diskutere politikk i familien fordi det bare blir bråk. Det blir en så hatsk stemning eller en apatisk stemning at man ikke klarer eller ønsker å diskutere politikk lenger, sier han.

– Det er en sandkasse, en gigantisk sandkasse som er delt i en rød og en blå del, der begge parter sitter og kaster sand på hverandre.