Barnevernet forsvarer tvangsadopsjon av 3-åring

Det er ventet at Høyesteretts behandling av sakene vil gi nye retningslinjer for domstolene, etter at Norge er dømt for brudd på menneskerettighetene i fire saker på rad, bare siden i høst.

– Vi kan lære

– Tvangsadopsjon er ikke i strid med den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Men det stilles strenge krav til prosessen. Her er det noe å lære i forhold til praktiseringen av slike saker i Norge, sa barnevernets advokat Bendik Falch-Koslung.

Han representerer kommunen sammen med Mette Yvonne Larsen.

11 dommere i Høyesterett følger nøye med på advokatenes argumenter.

Mandag gikk advokat Halvard Helle, som representerer moren til 3 åringen, til frontalangrep mot rettspraksis for tvangsadopsjoner og samvær i barnevernsaker.

Han mente både det ble gitt svært lite samvær og at tvangsadopsjonen strider mot menneskerettene. Og viste til dommene mot Norge i EMD.

– Adopsjon var riktig

– Kommunen er uenig i at det kun er EMD som regulerer rettstilstanden i Norge. Jeg vil vise til både grunnloven og FNs barnekonvensjon, sa barnevernets advokat.

Advokat Halvard Helle. Foto: Olav Wold

Han mener det var riktig av lagmannsretten å nekte behandling av foreldrenes anke. Men innrømmet at rettsystemet kan ha vært "på kanten" i forhold til menneskerettighetene,

– Det kan rettes kritikk mot at fylkesnemnda ikke oppnevnte sakkyndig psykolog. Da adopsjonen ble behandlet der visste man ikke så mye om mors utvikling fram til vedtaket skulle fattes. Her var nok beslutningen på nedre grense i forhold til menneskerettighetskonvensjonen, sier advokaten.

Og karakteriserte behandlingen som: «nede på knestående»,

Men han framholdt at det foran behandlingen i tingretten ble hyret inn en psykolog som gjorde en grundig utredning av foreldrenes omsorgsevne.

– Dette er et barn som har behov for særlig sensitive omsorgpersoner. Tingretten kom fram til at mor har vedvarende svak evne til å ta barnets perspektiv og gi emosjonell støtte. Og retten var enig i at plasseringen måtte gjøres varig. Det ble konkludert med at det foreligger fare for alvorlige problemer for barnet ved en tilbakeføring, framholdt advokaten.

– For dårilg omsorgsevne

Det ble understreket at faren, som er straffedømt, heller ikke hadde god nok omsorgevne

– Ifølge EMK kan adopsjon foretas når foreldrene er particularily unfit. Vi mener dette gjelder foreldrene i denne saken. Particularily unfit betyr spesielt uengnet.

Advokaten til barnevernet kritiserte morens advokat for innlegget han holdt i går: