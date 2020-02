I flere år fikk australske Katie Maxwell (34) det samme spørsmålet fra frisøren sin:

«Har du fått sjekket den kulen på hodet ditt?».

Maxwell svarte alltid nei, ettersom hun trodde at den lille kulen var ufarlig.

Først to år etter at frisøren begynte å spørre, oppsøkte hun legen sin.

– Jeg fikk legen min til å se på det. Jeg ble fortalt at det var en talgklump, og at den bare var kosmetisk, og at jeg ikke trengte å bekymre meg, forteller hun News.co.uk.

I fjor kjente Maxwell nærmere etter. Kulen var fortsatt der.

– En dag satt jeg i sofaen og lekte med håret mitt. For første gang var det ganske sensitivt, og jeg kunne nesten føle at den hadde blitt større, sier hun til nettstedet.

Legen var ikke i tvil

Hun bestemte seg for å oppsøke en annen lege for å få en ny vurdering, og han var ikke i tvil om hva det var snakk om.

– Legen tok bare en kjapp titt på kulen, og kom med forferdelige nyheter, sier hun. Han sa det bare rett ut: «Jeg sier det bare med en gang, at dette kommer til å bli kreft. Jeg tar en biopsi, og vi setter litt lokalbedøvelse i hodet, og du kommer til å få noen sting, men så får du resultatene om ei uke,» forteller 34-åringen.

40 STIFTER: Slik så Katies bakhode ut etter operasjonen. Foto: Katie Maxwell

Biopsien viste at Maxwell hadde såkalt basalcellekarsinom, altså hudkreft.



Svulsten måtte opereres bort så fort som mulig.

Vil advare andre

I et innlegg på Facebook forteller hun at hun ønsker å fortelle sin historie for å advare andre.

«Jeg antar at sosiale medier er en strålende plattform å dele dette budskapet på, slik at mine venner og familie ikke ender opp som meg. Vær så snill, vær så snill, VÆR SÅ SNILL, og

Hvis du ikke har tatt en hudkontroll på en stund, eller ikke har hatt en i det hele tatt;: Få en. Bestill time i dag.

Hvis du er utendørs: Gjør solkrem, hatter og annen solbeskyttelse som en del av din hverdag. Du kan fortsatt bli brent på overskyede dager! Selv om du bor i Melbourne! 😜

Mange av oss besøker neglesalongen jevnlig ...... Du kan øke sjansene for å få hudkreft hvis du legger hender og føtter under UV-lamper, så vær så snill å vurdere å unngå Shellac. Det er mange andre tilgjengelige alternativer!»

Fant ny svulst

Like før svulsten skulle bli fjernet, oppdaget en hudlege at Maxwell også hadde basalcellekarsinom i pannen.

ENDELIG FRISK: Katie Maxwell oppfordrer alle til å bruke solkrem - og dekke til hodebunnen i sollys. Foto: Katie Maxwell

I desember ble kulene fjernet, og Melbourne-kvinnen endte opp med hele 40 stifter i hodebunnen.

Hun står nå frem med sin historie for å advare andre, og for å oppfordre alle til å dekke til hodet når sola steker.

– Selv om jeg har vært ganske flink med solkrem og med hudpleieprodukter, spesielt i ansiktet, har jeg brukt hodeplagg? Absolutt ikke, sier hun.

– Ved å ikke bruke hodeplagg og brenne hodebunnen, selv om den ikke blir helt illrød, så får du direkte sollys som åpenbart har truffet det stedet på hodet mitt i mange, mange år.