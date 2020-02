Den danske playmakeren forlot Tottenham til fordel for Inter i januar for om lag 200 millioner kroner.

Det endte en lang overgangssaga, som begynte da Eriksen i fjor sommer fortalte at han ikke ville forlenge den utgående kontrakten med London-klubben.

– Jeg fikk skylden for veldig mye, og ble klubbens skurk, sier dansken i et eksklusivt intervju med BBC Sport.

– Jeg leste et sted at jeg var en dårlig person i garderoben, og at det var skadelig for klubben at jeg fortsatt var der, forteller Eriksen.

"Når skal han dra?"

Eriksen gikk til Tottenham for seks og et halvt år siden, og klubben kom seg til Champions League-finalen forrige sesong. Noen dager etterpå fortalte han at han ønsket å prøve noe nytt.

– Det var veldig hektisk i England de siste årene, og etter det jeg sa i sommer handlet det kun om "når skal han dra?". Jeg følte det riktige var å være ærlig om det, forteller Eriksen.

En svak sesongstart med tre seire på de første tolv kampene, førte til at Tottenham valgte å skille lag med manager Mauricio Pocchetino (47). Eriksen følte at mye av skylden til at London-klubben presterte dårlig, ble lagt på ham selv.

Ansett som det sorte får

– Det som er greia er at dersom du har kort tid igjen av kontrakten, blir man ansett som det sorte fåret. I England, når kontrakten nærmer seg slutten, er det som om man må dra med en gang - man er ferdig. Jeg spilte rundt 30 kamper som alle ble til avskjedskamper, sier han.

José Mourinho (57) kom inn og erstattet Pocchetino, men selv om Eriksen fortsatt ønsket seg bort, synes han den nye manageren håndterte situasjonen godt.

– Jeg synes Mourinho løste det på en fin måte. Han kunne sagt "han vil forlate klubben, så han skal ikke spille mer". Det gjorde han ikke, sier Eriksen og fortsetter:

– Etter at jeg fortalte ham hva jeg følte og tenkte, svarte han bare at jeg skulle være lykkelig og spille dersom det var behov for det.

Nå er midtbaneeleganten på plass i Inter, der AC Milan og Zlatan Ibrahimovic venter i det tradisjonsrike Milano-derbyet på søndag.