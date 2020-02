Forleden dag dukket denne spesielt fine Volvo 760 GLE-en opp til salgs hos Volvo-forhandleren i Haugesund. Tidsriktig i lyse grønn metallic, med sort skinninteriør og automatgir.

En svært staselig bil da den ble lansert tilbake i 1982, og en bil som setter nostalgien i sving.

Bli med på en liten tidsreise tilbake til 1982:

Først kjører en Suzuki GT100, så kommer et par Honda CB100 og et stykke lengre bak en lang, hengslete gutt på en gammel Tempo Corvette moped – som bråker mye mer enn den går.

Sistnevnte er undertegnede, og det er jeg som har fått i stand den lille kortesjen med noen klassekamerater bort til Helge Ottosens Automobilforretning på Lillehammer for å se på den nye Volvoen som avdukes i dag.

Flott og ufattelig dyr

Året er 1982 og det er ”langfri” på yrkesskolen, der vi går på maskin og mekanikerlinja. Gutta er ikke vonde å be når jeg forteller om den nye Volvoen – så vi rekker sikkert en kjapp tur bort før mattetimen begynner. Og om vi ikke rekker det, er vi skjønt enige om at biler er viktigere enn matte...

Hos Volvo er det så klart stor festivitas med ballonger, kaffe og kringle. Midt på gulvet står den – spotbelyst, en mørkeblå Volvo 760 GLE, med et like blått velurinteriør, automatgir, takluke, V6-motor og rikelig med kromlister. Og den er ufattelig dyr.

Volvo 760 var en en uoppnåelig drøm for mange for 35 år siden. Den har fortsatt pondus. Foto: Laastad & Co.

Selvfølgelig forble den bare en drøm for 16- og 17-åringer, som vi var den gangen. Fikk man skrapt sammen penger til en 8 til 10 år gammel Volvo 142 så var det bra... For de litt mer etablerte og bemidlede, stoppet det vel gjerne på en 240.

Men det var garantert mange som drømte om denne Volvoen, som var den definitive toppmodellen den gangen.

Nå kan man faktisk realisere den drømmen. Som veteranbil. Men bilen har fortsatt pondus når den er i fin og god, urørt originalstand. Med sine rette, kileformede linjer. Den bratte bakruten gjør den "rett og stram i ryggen" som en major.

Noen små detaljer avslører denne Volvoen

Kjøpt av nostalgiske grunner

Bilen som har dukket opp i Haugesund er en 1985-modell. Selvfølgelig med V6-er under det flate panseret. Helt i originalstand, med stålfelger og hjulkapsler. Det må vel være omtrent det eneste gjenværende eksemplaret som ikke har fått påmontert aluminiumsfelger. Det synes vi er kult. Ellers ser bilen utrolig hel og pen ut på bildene.

Ikke har den gått langt heller. Kun snaue 90.000 kilometer er klokket inn på telleverket etter 35 år. De siste årene som fin-bil og blikkfang hos forhandleren.

760 var topputgaven hos Volvo på 80-tallet, med skinn, automat og takluke. Foto: Laasted & Co.

Se hele annonsen og alle bildene av bilen her:

– Ja, det er riktig. Vi har tatt godt vare på 760-en. Denne bilen ble i sin tid anskaffet av nostalgiske grunner, forteller Haakon Laastad, som selger bilen.

– Min far, som drev Volvo-forretningen før meg, hadde en helt ny og maken bil som denne som firmabil i 1985. Det er en del ungdomsminner knyttet til nettopp den bilen. Den ble blant annet brukt under filmfestivalen i Haugesund og vår 760 GLE hadde selveste Roger Moore som passasjer i baksetet den gangen.

– Selv er jeg super-fan av James Bond, med nettopp Roger More, som favoritt-skuespiller i rollen som James Bond. Kanskje er det derfor den har satt så dype spor, undrer han med en liten latter.

Hadde høy sosse-faktor

– Da denne bilen dukket opp, måtte vi bare sikre oss den. Det ensete som skiller denne fra den vi hadde er skinninteriøret. Vår bil hadde grønn velur innvendig, minnes Haakon.

– Nå har vi hatt denne bilen i noen år og det er en tid for alt. Nå håper jeg at en ny eier vil ta godt vare på den videre og kanskje bruke den litt mer enn hva vi har fått gjort. Bilen er både flott og i god stand, avslutter den hyggelige selgeren.

Volvo-forhandleren i Haugesund lagde en egen annonse med bildet av Roger Moore som ble kjørt i deres 760 firmabil.

Annonseteksten avslører også at Volvo-forhandleren i Haugesund kjenner sin Volvo-historie og har gjort sine tanker rundet dette. Vi sakser følgende fra annonseteksten:

Den nye Volvo 760 ble lansert med brask og bram, da sto landets forhandlere måpende i ring.

Samtlige som hadde satt sin lit til skandinavisk rasjonalitet og nøysomhet – en sosialdemokratisk og klassisk stil de kalte sin egen, trodde ikke det de så. Disse Volvoansatte sto med arbeidsnevene langs siden, kulepenn i brystlommen og persiennerynker i pannen: hva i all verden for en bil var dette? De trodde rett og slett Volvo-kjøperne der ute ikke var klar for en Volvo 760. Vinklene var for rette, uttrykket unorsk og sossefaktoren for høy.

Derfor er Volvoene stablet oppå hverandre

Dyreste fra Volvo noen sinne

Men de tok feil. Det er ikke alltid enkelt å være klar for fremtiden. I ettertid var det nettopp dette formspråket som skulle bli det «helt typiske» for Volvo i mange år fremover. I en periode på 80 tallet da TV-serier som ”Dynastiet” og ”Falcon Crest” herjet på statskanalen og vår egen Dan Børge Akerø sørget for helgestemning med både «Lørdan» og elleville «Ta Sjansen» lot folk seg inspirere av et betraktelig mer kantete og sylskarpt bildesign.

Bilen var også den dyreste bilen Volvo noen gang hadde laget, før det store krakket i 1986, som førte til at mange måtte selge både hytter, walkie talkies og brusmaskiner for å holde fedme i portemoneen.

Vi tror dette er en svært sjelden mulighet til å skaffe seg en fin, original Volvo 760. Prisantydningen på 129.000 kroner er det neppe noe å si på heller. Den røper vel snarere det faktum at 760 her havnet litt i skyggen av både 240 og 140-serien. Topputgaven av disse i samme tilstand ville trolig kostet det doble.

Send SMS med Volvo19 til 2205 og få bladet rett i postkassen.

Nå får du denne Volvoen fra 30.000 kroner

Vil du lese mer om klassisk Volvo?

Da bør du bestille vårt magasin VolvoKlassiker! Det byr på 100 sider om kun én ting: Nemlig klassisk Volvo. Fra starten i 1927, og helt opp til 2000-tallet. Reportasjer, intervjuer, bildeserier, småstoff og kuriosa.

Bestill via SMS

Du sender VOLVO19 til 2205. Det koster 99 kroner,+ 15 kroner i porto og belastes telefonregningen. Du får du det rett hjem i postkassen i løpet av noen dager.