Det første skipet ble satt i karantene i Japan mandag. Det ligger utenfor Yokohama, og alarmen gikk da en tidligere passasjer ble diagnostisert med det nye coronaviruset i Hongkong.

Ti personer som er blitt bekreftet smittet, er evakuert fra skipet og brakt til sykehus. Mange andre er tvunget til å vente på resultatene i uvisshet. Det er tatt prøver fra 273 av de 3.711 personene om bord.

Situasjonen for passasjerene om bord på Diamond Princess er vanskelig. De må holde seg i lugarene i opptil 14 dager, og mange er bekymret for at de kan gå tom for medisiner.

Stabil tilstand

Tilstanden er stabil for den 80 år gamle tidligere passasjeren, som gikk fra borde i Hongkong 25. januar. Nærmere detaljer om tilstanden til de ti øvrige som er bekreftet smittet er ikke kjent.

Japans helseminister Katsunobu Kato orienterte om situasjonen i nasjonalforsamlingen i Tokyo tirsdag. Han opplyste at det nå er tre grupper som i første omgang testes i forbindelse med utbruddet: De som har symptomer, folk som gikk fra borde i Hongkong sammen med 80-åringen og de som har vært i nær kontakt med den syke passasjeren.

Totalt er det kommet 31 prøvesvar, og av dem testet altså ti positivt på Wuhan-viruset.

Her fraktes en av passasjerne (under den blå presseningen) i land fra skipet utenfor Yokohama. Foto: Kyodo Kyodo

Cruiserederiet sier omkring halvparten av passasjerene om bord på skipet er japanske. Detaljer om de øvriges nasjonalitet er ikke kjent.

Karantene i Hongkong

Tirsdag kom meldingen om at også et annet cruiseskip er satt i karantene, denne gang i Hongkong.

Skipet World Dream fra Genting Cruise Lines fikk ikke lov til å legge til kai i Kaohsiung på Taiwan tirsdag, etter at tre passasjerer på et tidligere cruise ble diagnostisert med coronaviruset som har ført til en epidemi i Kina.

Leung Yiu Hong i Hongkongs havnemyndigheter sier 90 prosent av passasjerene er fra Hongkong, og at ingen om bord kommer fra Fastlands-Kina.

Over 30 mannskapsmedlemmer har symptomer som feber, hoste og sår hals. Ingen får lov til å forlate skipet før testene er gjennomført.