Livvakten er nå tatt ut av tjeneste av det britiske politiets hovedkontor Scotland Yard.

Ifølge The Guardian var David Cameron om bord et British Airways-fly som skulle fra New York til London da hans pass og en ladd pistol ble funnet på toalettet.

Våpenet skal være en 9mm Glock 17-pistol. Livvakten skal ha lagt fra seg hylsteret pistolen henger i da han gikk på toalettet.

Redde passasjerer

Hendelsen skapte ifølge flere britiske medier svært anspent stemning på flyet.

– Flykapteinen bekreftet at de hadde funnet et våpen, og alle ble vettskremt, sa en passasjer ifølge avisen.

The Sun har snakket med flere passasjerer som forteller at det ble høylytte diskusjoner på flyet. Noen hadde også tatt et bilde av selve våpenet, og sendt det rundt.

– En mann sa det var funnet et våpen på toalettet. Ingen trodde på det. Kapteinen forsøkte å roe ned stemningen ved å fortelle at det er tillatt å ha med håndvåpen på fly for beskyttelsesbetjenter, og at livvakten igjen var i besittelse av våpenet, sa en passasjer.

Mannen skal ikke ha akseptert forklaringen, og gjorde det klart for kapteinen at han ikke var komfortabel med at det var våpen om bord. Kapteinen kom tilbake senere og fortalte at våpenet var fjernet fra flyet.

Intern granskning

Scotland Yard sier de tar hendelsen, som skjedde mandag, på det største alvor.

– Betjenten har blitt tatt ut av tjeneste. Vi ser svært alvorlig på denne saken, og har iverksatt en intern etterforskning, sier de i en uttalelse.

En talsperson for British Airways sier de har fulgt gjeldende retningslinjer.

– Vi følger rettningslinjer fra CAA (Luftfartstilsynet), som tillater at polititjenestemenn bærer våpen om bord i kontrollerte omstendigheter. Vårt mannskap håndterte situasjonen raskt før avgang, og flygningen gikk som normalt.