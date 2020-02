Dårlig stemning i Kongressen

Det var kanskje Donald Trumps viktigste tale noensinne. Mange vil nok også si den beste. Presidentens årvisse tale om rikets tilstand er alltid en frisk oppvisning i selvskryt. Der skiller Trump seg lite fra sine forgjengere. Men settingen var mer spent en normalt. Talen ble holdt kvelden før dom faller i riksrettssaken mot president Trump.

Det er tredje gang Donald Trump leverer sin årlige oppsummering til Kongressen. Han kom inn i Representantenes hus, gikk mot talerstolen plassert foran visepresident Mike Pence og leder av Huset, demokraten Nancy Pelosi, eller «Crazy Nancy,» som Trump kaller henne.

Fiender

Trump overleverte kopier av talen til de to sistnevnte. Men da Pelosi strakte ut en hånd for å ønske ham velkommen, snudde han seg vekk. Hevnen kom raskt. Hun stanset umiddelbart å applaudere for Verdens mektigste mann. I stedet for å presentere ham som vanlig er med «det er med stor ære og glede,» kortet hun det ned til «mine damer og herrer, USAs president».

Med ryggen til sin politiske fiende leverte Donald Trump talen som skal sørge for at han blir gjenvalgt til høsten. Donald Trump fortalte at økonomien vokser raskere enn noensinne, at arbeidsledigheten er rekordlav, at det amerikanske forsvaret nå omsider er sterkt nok til å beskytte det amerikanske folket og at terrorledere blir drept.

Serverte usannheter

Det er dette han kommer til å gå til valg på. Han tok litt hardt i her og der. Også det har han til felles med sine forgjengere. Trump gjentok at den amerikanske økonomien nå opplever en vekst helt unik i amerikansk historie. Hvis økonomisk vekst måles i BNP er dette rett og slett feil. Jo, det går bra. Men veksten har vært større under seks av hans siste 11 forgjengere (kilde: BEA, Bureau of Economic Analysis).

Forøvrig er det bare å ta en kikk på store og seriøse medier som Washington Post og New York Times. De faktasjekket hele den en time og atten minutter lange talen.

Ut av Afghanistan

Donald Trump gikk til valg på at han ville avslutte de endeløse krigene USA har vært involvert i. Nå vil han levere på løftene, og lover at USAs lengste krig gjennom historien,

Afghanistankrigen, nå skal avsluttes. De amerikanske soldatene skal komme hjem, sa han til en jublende kongress.

For å understreke budskapet overrasket han soldatektefellen Amy Williams og de to barna hennes, 6 år gamle Elliana og 3-åringen Rovan. Etter å ha takket dem for deres innsats kunne han fortelle dem at barnas pappa, stabssersjant Towsend Williams, stod rett bak dem. For oss bløthjertede som har lagt vår elsk på filmsnutter av soldater som kommer overraskende hjem fra krigen, ble det rent for mye.