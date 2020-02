Et bilde Operaen har lagt ut på sin egen instagramkonto viser en hammer på operataket, plassert ut som reklame for Netflix-serien Ragnarok.



Innlegget får blant andre Forbrukertilsynet til å reagere.



Overfor Aftenposten antyder avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad langt på vei at det kan regnes som skjult reklame.



– Her er man over i det rommet hvor det foregår en sammenblanding av Operaens eget innhold og annet kommersielt innhold, reklame for Netflix, på Operaens sosiale medier-konto, sier hun.



Regelen sier at Instagram-innlegget i så fall skal merkes med reklame. I testen under bildet fra Operaen står det at «Det er ikke helt klart hva som har skjedd på operataket i dag, men det kan se ut som vi har påkalt gudenes vrede».



Markeds- og kommunikasjonssjef i Operaen Kenneth Fredstie sier til Aftenposten at meningen med innlegget ikke var å lage reklame for Netflix.



– Vi vurderte derfor ikke å merke dette som reklame, men ser i ettertid at vi kunne vært tydeligere overfor publikum om hva anledningen var. Forbrukertilsynet har ikke har behandlet saken formelt og vil derfor ikke slå fast om innlegget er reklame eller ei.



