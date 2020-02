Werder Bremen - Borussia Dortmund 3-2

Se Braut Haalands mål i Sportsnyhetene øverst.

Et svakt Borussia Dortmund kom bakpå grunnet pinlig forsvarsrot allerede etter 16 minutter i cupkampen på bortebane. Davie Selke scoret for Werder Bremen etter retur fra keeper. Da en halvtime var spilt, banket Leonardo Bittencourt inn 2-0 med et nydelig langskudd.

Dette førte til at Erling Braut Haaland kom inn for Thorgan Hazard da lagene kom ut til andreomgang.

Dortmund presset knallhardt på for en scoring. Haaland lurte som en barrakuda i straffefeltet til Werder Bremen og kombinerte ofte bra med lagkameratene.

Uttellingen kom til slutt. 19-åringens åttende mål for Dortmund kom i det 67. minutt. Julian Brandt chippet ballen over keeper, og der fikk Haaland ballen i nettet fra kort hold.

– Innhoppet til Braut Haaland var nok en gang meget positivt. Han var nær flere scoringer, og han skaper flere store sjanser på den omgangen han spiller. Den ene gangen han hadde en stor sjanse ble vinkelen for spiss etter at han rundet keeper, og tidligere i omgangen kunne han blitt servert på åpent mål om bare Schulz hadde hatt litt overblikk, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Braut ble rasende

Gleden ble kortvarig for gjestene. Tre minutter senere ordnet Milot Rashica 3-1 til Werder Bremen.

Kampens godbit stod Dortmunds 17 år gamle amerikaner Giovanni Reyna for da han på usedvanlig lekkert vis plasserte ballen i det lengste krysset etter å ha fintet bort et par mann.

Reyna ble senere lagt i bakken i straffefeltet til Bremen, noe som fikk sinnene i kok og Haaland til å bli rasende i sitt forsvar av Reyna. Han var illsint og ble konfrontert av Werder Bremen-stopper Kevin Vogt, men heldigvis roet det seg før noen gikk over streken. Dommeren sjekket VAR og endte med å gi 17-åringen gult kort for filming.

Haaland kom i klammeri med Werder Bremens Kevin Vogt.

– Haaland hever Dortmund med en gang han kommer inn, og han er involvert i det meste Dortmund skaper i 2.omgang. Det er imponerende å se hvor fort han har tilpasset seg sitt nye lag og sine nye lagkamerater, og selv om det ikke ble avansement i cupen er det bare å glede seg til fortsettelsen - for Dortmund har både gullkamp i Bundesliga samt Champions League å se frem til de neste månedene, sier Jesper Mathisen.

Sørloth med dobbel

Også andre norske landslagsspisser scorer i cupene.

Alexander Sørloth fortsetter å pøse inn mål for Trabzonspor. Tirsdag scoret han to ganger da Erzurumspor ble slått 5-0 i første kvartfinale i cupen.

Sørloth topper måljegerlista i tyrkisk eliteserie med 16 mål, ett foran den tidligere Premier League- og Bundesliga-profilen Papiss Cissé. Med hans betydelige hjelp er Trabzonspor med i gullkampen for fullt.